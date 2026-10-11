Hamburg - Am 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC mit 2:0 gewonnen.
In der 32. Minute erzielte Abdoulie Ceesay das Führungstor für die Gastgeber. Nachdem St. Paulis Stürmer Youssoupha Niang zentral von der Mittellinie zu seinem Teamkollegen Connor Metcalfe auf der rechten Seite gepasst hatte, leitete dieser das Leder anschließend optimal in den Lauf von Ceesay weiter, der aus etwa 15 Metern sofort abzog. Sein Schuss war eigentlich zu unplatziert, aber KSC-Torhüter Hans Christian Bernat konnte den Ball nur ins eigene Tor ablenken.
In der 51. Minute baute Lars Ritzka die Führung für die Kiezkicker weiter aus. St. Paulis Verteidiger Eric Smith hatte einen Freistoß von der linken Seite vor das Tor gebracht, wo Ritzka eingelaufen kam und die Kugel aus knapp sechs Metern mit links zum 2:0-Endstand ins Tor beförderte.
Durch den Sieg klettert St. Pauli auf den 7. Tabellenplatz, während der KSC auf den 17. Rang abrutscht.
Die weiteren Ergebnisse: Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 2:1, VfL Bochum - Arminia Bielefeld 0:1.
In der 32. Minute erzielte Abdoulie Ceesay das Führungstor für die Gastgeber. Nachdem St. Paulis Stürmer Youssoupha Niang zentral von der Mittellinie zu seinem Teamkollegen Connor Metcalfe auf der rechten Seite gepasst hatte, leitete dieser das Leder anschließend optimal in den Lauf von Ceesay weiter, der aus etwa 15 Metern sofort abzog. Sein Schuss war eigentlich zu unplatziert, aber KSC-Torhüter Hans Christian Bernat konnte den Ball nur ins eigene Tor ablenken.
In der 51. Minute baute Lars Ritzka die Führung für die Kiezkicker weiter aus. St. Paulis Verteidiger Eric Smith hatte einen Freistoß von der linken Seite vor das Tor gebracht, wo Ritzka eingelaufen kam und die Kugel aus knapp sechs Metern mit links zum 2:0-Endstand ins Tor beförderte.
Durch den Sieg klettert St. Pauli auf den 7. Tabellenplatz, während der KSC auf den 17. Rang abrutscht.
Die weiteren Ergebnisse: Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 2:1, VfL Bochum - Arminia Bielefeld 0:1.
© 2026 dts Nachrichtenagentur