Dieser Gastbeitrag ist von Alexander (37), der für einen DAX-Konzern als Ingenieur arbeitet. Ich erlebe in unserer Gesellschaft und auch auf Social Media den Drang nach Freiheit. Viele sind unzufrieden und möchten den schnellen Ausweg aus dem 9-5 Hamsterrad. Aufwachen, Mails checken, Pendeln, 9 Stunden auf der Arbeit, Pendeln. Zu Hause angekommen warten dann weitere Checklisten mit Aufgaben, die es zu erledigen gilt oder man killt alternativ seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer