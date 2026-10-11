Der viel beschworene Uptober lässt bei Bitcoin bislang auf sich warten. In meiner Analyse von Ende September hatte ich nach dem vorherigen Befreiungsschlag einen Pullback an die ehemalige Widerstandszone um 82.290 US$ ausdrücklich einkalkuliert. Genau dieser Rücklauf hält an: Nach Kursen von zeitweise mehr als 86.000 US$ testete Bitcoin zuletzt sogar kurz den Bereich um 81.300 US$, kann sich aktuell mit rund 83.100 US$ aber wieder oberhalb der entscheidenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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