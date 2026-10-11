Leipzig (ots) -Bevor die MDR-Kino-Koproduktion "Das Geheimnis der gestohlenen Maske" am 29. Oktober in die Kinos kommt, feierte der Film an diesem Sonntag eine Preview am Originaldrehort im GRASSI - Museum für Völkerkunde zu Leipzig. Das Museum ist einer der zentralen Schauplätze des Films.Gedreht wurde der Film im Sommer 2025 in Leipzig. Das GRASSI - Museum für Völkerkunde zu Leipzig diente dabei als eine der zentralen Kulissen. Damit ist Leipzig nicht nur Produktionsstandort, sondern wird selbst zu einem wichtigen Bestandteil der Erzählung.Boris Lochthofen, Programmdirektor des MDR:"Das Geheimnis der gestohlenen Maske" verbindet eine spannende Geschichte für ein junges Publikum mit einem gesellschaftlich relevanten Thema: der Auseinandersetzung mit kolonialer Vergangenheit und dem Umgang mit Kulturgütern. Als Teil der Initiative 'Der besondere Kinderfilm' steht die Produktion für den gemeinsamen Anspruch von öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Filmwirtschaft und Förderern, eigenständige, lebensnahe und vielfältige Geschichten für Kinder zu schaffen. Dass dieser Ansatz aufgeht, zeigen nicht zuletzt die beiden Auszeichnungen beim Zurich Film Festival mit dem ZFF for Kids Jury Award und dem ZFF for Kids Audience Award. Der Film zeigt, wie anspruchsvoller Kinderfilm Unterhaltung, gesellschaftlichen Dialog und Relevanz verbinden kann."Ein Film über Geschichte, die bis in die Gegenwart reichtIm Mittelpunkt steht die elfjährige Johanna, die zum ersten Mal von ihrem Großvater Kito aus Tansania besucht wird. Bei einem gemeinsamen Tag im Museum entdeckt Kito eine Maske, von der er überzeugt ist, dass sie während der Kolonialzeit aus seinem Heimatdorf entwendet wurde. Kurz darauf verschwindet die wertvolle Maske aus dem Museum. Kito gerät unter Verdacht. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sweta und dem technikbegeisterten Anton beginnt Johanna, auf eigene Faust zu ermitteln.Aus der Suche nach der verschwundenen Maske entwickelt sich ein Abenteuer, das drei junge Menschen mit Fragen nach Herkunft, Familie, Identität und historischer Verantwortung konfrontiert. Der Film macht damit ein komplexes Thema für ein junges Publikum zugänglich, ohne dabei auf Spannung und Unterhaltung zu verzichten.MDR engagiert sich für anspruchsvolle Kinder- und FamiliengeschichtenRegie führte Nancy Mac Granaky-Quaye nach einem Drehbuch von Anna Maria Praßler und Eva Lezzi. Die Drehbuchüberarbeitung übernahm Viola M. Schmidt, Dramaturgie und Comedy Punch-Up stammen von Amelia Umuhire.BesetzungIn den Hauptrollen sind Muiné Keune als Johanna, Morris Mayer als Anton und Greta Kasalo als Sweta zu sehen. Zum Ensemble gehören außerdem Malick Bauer, Peri Baumeister, Komi Mizrajim Togbonou, Franz Dinda, Anna Mateur, Marina Blanke, Julian Janssen, Caroline Hanke und Claudia Michelsen."Das Geheimnis der gestohlenen Maske" ist eine Produktion von MadeFor Film (Produzentinnen: Eva Franz und Rima Schmidt) in Koproduktion mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und BRAINPOOL, in Zusammenarbeit mit WDR, SWR, HR, KiKA, BR und rbb sowie unter Beteiligung der Initiative "Der besondere Kinderfilm".Gefördert wurde die Produktion durch den Deutschen Filmförderfonds (DFFF), die Projekt- und Referenzfilmförderung der Filmförderungsanstalt (FFA), die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) sowie aus Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).Der farbfilm verleih bringt "Das Geheimnis der gestohlenen Maske" am 29. Oktober 2026 in die deutschen Kinos.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6368846