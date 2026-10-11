Der Tech-CEO hat schon mehrfach vor den Risiken des KI-Hypes gewarnt. In einem Social-Media-Post hat er jetzt klare Prinzipien formuliert, die es für den sicheren Einsatz leistungsfähiger Modelle brauche. Microsoft-CEO Satya Nadella hat sich für eine "KI-Notbremse" ausgesprochen. In einem umfangreichen Beitrag, den er am Samstag auf X veröffentlichte, schreibt er, dass sich das Verhalten bisheriger Software-Systeme immer zurückverfolgen ließ. Genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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