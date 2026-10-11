München (ots) -Win unterhaltsames 2:2 und mit Düsseldorf sowie Verl zwei Teams, denen es echt schwerfiel, sich wirklich zu freuen. Fortuna-Trainer Alexander Ende, ehemals in Verl, moserte nach einem Pfostenschuss und einer Topchance in den letzten Minuten: "Effektivität müssen wir draufpacken. Es gibt nur ein oder zwei Mannschaften, die noch mehr liegengelassen haben. Es ist definitiv noch nicht das Maximum." Aber weil Verl in der Spielanlage die bessere Mannschaft abgab, war auch Trainer Orest Shala eher semi-glücklich: "100 Prozent zufrieden sind wir nicht, vielleicht so 90 Prozent, weil am Ende kannst du so ein Spiel auch gewinnen. Wir müssen auch lernen, wie wir solche Spiele gewinnen."Die Alemannia hat derzeit wenig mit Aachens Überfliegern der letzten Saison zu tun. Gegen Viktoria Köln gibt's mit dem 2:5 die nächste Heimklatsche. "Wir haben die Linie nicht durchgezogen und sind zu oft hinterhergerannt. Wir waren mal nicht am Mann, mal haben wir uns bei der Flanke verschätzt. Es waren viele Kleinigkeiten", analysiert Trainer Mersad Selimbegovic. Und vergisst dabei die groben Patzer: "Wir haben so viele Fehler gemacht wie in den letzten 8 Monaten", bemängelt Aachens Keeper Manuel Riemann: "Wir sind bodenlos schlecht angelaufen."Viktorias Trainer Marian Wilhelm und sein Kölner spielen sich immer mehr in den Vordergrund, stellt mit nun 24 Treffern die beste Offensive der Liga und ist der schärfste Verfolger von Tabellenführer MSV Duisburg. Aachens Torhüter Riemann wähnt sich phasenweise in "einem Spiel gegen Barcelona", so hat er die offensive Wucht der Viktoria empfunden. Kölns Niklas Castelle trifft gegen seinen Ex-Klub zum 5:1, sein 5. Treffer im 8. Spiel. "Das war ein Ausrufezeichen. Es ist einfach geil, wie sich unsere junge Mannschaft entwickelt. Sonst hatten wir immer viel Ballbesitz. Nun haben wir aus Umschaltsituation getroffen", bestätigt Castelle seinen Trainer Marian Wilhelm, der erklärt: "Ich bin von Anfang an verliebt in die Mannschaft."Zwei neue Trainer treffen in Ingolstadt im direkten Duell aufeinander - und sehen in Halbzeit 2 ein Sechs-Tore-Spektakel zum 50. Geburtstag von Jochen Seitz: er gewinnt bei seiner Drittliga-Premiere mit dem SV Wehen Wiesbaden 4:2 beim FCI, der jetzt von Achim Beierlorzer trainiert wird.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga am Sonntag. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport mit der 2. englischen Woche in der 3. Liga: am Dienstag, 13.10., startet der 9. Spieltag - unter anderem mit 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg (Konferenz ab 18.30 Uhr).Fortuna Düsseldorf - SC Verl 2:2 | "Da war mehr drin": Düsseldorf und Verl hadern mit RemisAlexander Ende, Trainer Fortuna Düsseldorf: "Bis zur Führung müssen wir schon ein, zwei Tore geschossen haben. Mit dem Tor gehen wir in die Passivität rein, das ist nicht verständlich. Wir kommen ins Abwarten, das hat uns nicht gutgetan. Trotzdem muss die Anzahl an Hochkarätern reichen, um dieses Spiel zu gewinnen. Effektivität müssen wir draufpacken. Es gibt nur ein oder zwei Mannschaften, die noch mehr liegengelassen haben. Es sind alles enge Spiele, da musst du mehr Ertrag rausziehen. Es ist definitiv noch nicht das Maximum." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M0tRaVRIbFhTYU1hNHNOWmhQaHRzZkhZQkF5b3NnZlRISlhZS0UxK3RBOD0=Tim Oberdorf, Fortuna Düsseldorf: "Wir sind sehr enttäuscht, weil wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Wir geben die Führung sehr leichtfertig her und machen uns das Leben damit schwer. Hinten raus haben wir viel investiert, aber leider kein Tor geschossen. Die Abläufe werden schon viel besser, Stück für Stück. Man hat in den letzten Wochen gesehen, dass wir Schritte nach vorne machen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WVpVa0huU00yOVV6TFJnNEFORUpCZ0pWbzZzNWt3RGtlM3pRbUtFSXdUdz0=Orest Shala, Trainer SC Verl: "Ich bin unfassbar zufrieden. Wir waren die klar spielbestimmende Mannschaft. Wir haben natürlich ein paar Situationen, wo wir naiv sind. Wie wir aus der Pause rauskommen, dieser unnötige Anstoß, darüber müssen wir sprechen. Abgesehen davon bin ich stolz, wie wir hier in Düsseldorf vor der Kulisse aufgetreten sind. 100 Prozent zufrieden sind wir nicht, vielleicht so 90 Prozent, weil am Ende kannst du so ein Spiel auch gewinnen. Wir müssen auch lernen, wie wir solche Spiele gewinnen. Auch wenn wir vor dem Spiel einen Punkt in Düsseldorf unterschrieben hätten. Trotzdem haben wir im Kollektiv das Gefühl: da war mehr drin." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VnpsU3IyQTU4NWhEemppd2dJNmNXV1dFeHl2ZzdudjkrQnZiejk2d1Urbz0=Frymuth über den neuen TV-Vertrag mit Telekom und MagentaSport bis 2031 und das Kulturgut 3. Liga: "Es war wirklich Freude, weil die Partnerschaft weitergeht"Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident, in der Halbzeitpause über die Entwicklung der 3.Liga: "Die 3. Liga ist spannend, jedes Spiel. Die 3.Liga hat sich in den letzten Jahren wirklich außerordentlich entwickelt. Die Vereine haben viele Anregungen selbst gegeben, die wir gemeinsam umgesetzt haben. Wir haben die Zuschauerzahl entwickelt, zwei Jahre hintereinander sind wir fünfstellig. Das macht deutlich, wie interessant diese Liga ist, die im Wesentlichen aus Emotion, Tradition und fußballerischer Qualität im Hinblick auf Nachwuchsförderung Richtung Spitzenfußball besteht. Die Mischung der unterschiedlichen Vereine macht das Ganze zu reizvoll. Manche Paarungen ergeben auch vom Namen her den Begriff 'Klein gegen Groß', aber wenn man die Spiele sieht, ist das oft gar nicht der Fall."Über die Verlängerung des TV-Vertrages mit MagentaSport bis 2031: "Am Freitag liefen die Entscheidungsprozesse innerhalb des DFB, aber auch gemeinsam mit dem Ausschuss 3.Liga. Wir haben dann alle Manager, der 3.Liga informiert und alle waren sehr froh. Es war wirklich Freude, überzeugt, weil die Partnerschaft weitergeht. Die Zusammenarbeit mit der Telekom, mit MagentaSport hat in den letzten Jahren auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass sich die 3.Liga in der medialen Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung noch weiterentwickelt hat. Nach 10 Jahren ist das ein Weg, der gut läuft, aber jeder Weg ist noch weiterzugehen. Die Entwicklung der 3.Liga geht kontinuierlich weiter. Wir haben bei den Vereinen eine ständig steigende Stabilität im wirtschaftlichen Bereich, was eine positive Voraussetzung ist. Die letzten Jahre sind der beweis, dass es ein gutes Trio ist (DFB, Vereine und MagentaSport Anm. D. Red.). Never change a winning team. Zumindest mal bis 2031 bleibt das Team zusammen. Jeder Verein trägt dazu bei, dass die 3.Liga eigenes Kulturgut ist." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TlhuMlUwOGRKUGZzODc2ZkhKOGNiNjdUcEx5VVFjbXVnZC8vYXIxR0pWTT0=Alemannia Aachen - Viktoria Köln 2:5 - Aachens Keeper Riemann stinksauer: "Bodenlos schlecht!"Mersad Selimbegovic, Trainer Alemannia Aachen: "Wir hatten eine wilde Halbzeit in der wir eigentlich in Führung gehen können oder sogar müssen. Es war auf beiden Seiten offen und wir waren in beiden Sechzehnern nicht konsequent. Wir haben die Linie nicht durchgezogen und sind zu oft hinterhergerannt. Wir waren mal nicht am Mann, mal haben wir uns bei der Flanke verschätzt. Es waren viele Kleinigkeiten. Vorn waren wir einfach unsauber. Petros Bagkalianis hat eine Verletzung am Knie." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=THIzcTFFZzRvR0pSOVRSVlFaRmVrL2ZaUGV4NE5DekZIVis5VldNKzdMQT0=Manuel Riemann, Torhüter Alemannia Aachen: "Wir haben so viele Fehler gemacht wie in den letzten 8 Monaten. Wir haben jedes Tor selbst eingeleitet. Wenn es zur Halbzeit hier 4:4 steht, darf sich Köln aber auch nicht beschweren. Wir sind bodenlos schlecht angelaufen. Wir haben jeden 2. Ball dem Gegner in die Füße gespielt. Wir waren nicht scharf genug. So können wir nicht Fußball spielen. Es sah so aus als würden wir gegen Barcelona spielen. Trotzdem können wir hier 2:0 führen. Mika Schroers macht normalerweise 2 Tore. Das ist meine 20. Saison. Ich bin seit Januar hier und die Aachener wissen, was sie an mir haben." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=dkQ3TzlrWWVrKzFIWmR1dmowWEVhRmUzVWFDVXp0ZGlsZVR6U3BTZVJFST0=Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Es gab einige Sachen, wo wir ranmüssen. Ich bin von Anfang an verliebt in die Mannschaft. Es ist etwas Besonderes, hier so deutlich zu gewinnen. Wir haben in der Pause extrem am Umschaltspiel gearbeitet. Da waren wir richtig gut und griffig. Wir sind im Kopf einfach wach. Das ist richtig gut. Tim Kloss durfte bei seinem Freistoß zum 3:1 das 1. Mal in dieser Saison ran. Er arbeitet da richtig viel dran. Deshalb freut es umso mehr. Den Treffer zum 2:5 nehme ich auf meine Kappe. Ich habe solche Bälle in der Halbzeit verstärkt gefordert. Denn das ist genau unser Spiel." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WlZQNWtZczdQMkdLLzVzbDZvUFo0RUtJR0IwSjYrRHdaRThGYnhWbWRnST0=Niklas Castelle, Viktoria Köln, trifft gegen seinen alten Kumpel Manuel Riemann und seinen Ex-Klub zum 5:1: "Ich sagte bereits, dass dies das besonderste Spiel für mich sein wird. Es war eine tolle Stimmung. Ich hatte in der 1. Halbzeit schon 2 Dinger. Am 1. Spieltag gegen Regensburg bin ich bei so einem Ball wie beim 5:1 noch weitergerannt. Zum Glück habe ich eine ordentliche Lernkurve und schieß den diesmal gleich ins Tor. Das war ein Ausrufezeichen. Es ist einfach geil, wie sich unsere junge Mannschaft entwickelt. Sonst hatten wir immer viele Ballbesitz. Nun haben wir aus Umschaltsituation getroffen." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=bHlBc0kzMUllMmprQWZQeE5kUmRybVJMTTJTRzhCdDlUV1RYY2JRaHpBaz0=FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden 2:4 - Verschossener Elfmeter, Eigentor, 2:2 nach 2:0-Führung: Wehen Wiesbaden trotzt beim Seitz-Debüt den Widrigkeiten.Achim Beierlorzer, neuer Trainer FC Ingolstadt: "Wir haben zu viele Fehler gemacht. Wir haben den Gegner zu den Umschaltmomenten eingeladen. Wir kämpfen uns zum 2:2 heran und wollten mit Sinn und Verstand nach vorn spielen. Vor dem 2:3 haben wir uns entblößt. Ich wollte Intensität und Aktivität verlangt. Das habe ich gesehen. Nun müssen wir an den individuellen Dingen arbeiten. Die Niederlage überschattet mein Debüt." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=S1ZxbnFSVTlHZDcra3h0c1h0amR5Znl5U2FwOTdoR013cUZsaDJxc3Q1TT0=Jochen Seitz, Trainer SV Wehen Wiesbaden, feiert bei seinem Debüt für den SVWW seinen 50. Geburtstag: "Die ersten 70 Minuten haben wir defensiv perfekt gespielt. Wir haben nach der Pause unsere Chancen genutzt. Bei Florian Hübners 1:0 hat man den absoluten Willen gesehen. Nach vorn hin haben wir immer Qualität, wir müssen nur hinten gut stehen. Beim 2:2 kann es auch noch einmal kippen. Ingolstadt kam mit großer Wucht und wir haben die Umschaltmomente gut genutzt. Ich hatte Felix Magath und Lorenz-Günther Köstner als Trainer, da habe ich viel zum Thema Fitness mitgenommen." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=aUp4ZC8rNFYxdmczMEIwYlNtR0U4RUwzMU9DWjRZNlFHbHJtRFByczFXZz0=Florian Hübner, SV Wehen Wiesbaden, trifft beim Startelfdebüt in dieser Drittligasaison zum 1:0: "Ich bin froh, dass ich wieder fit bin und der Mannschaft weiterhelfen kann. Wir müssen schon in der 1. Halbzeit führen und kommen super in die 2. Halbzeit mit den Toren. Dann kommen wir noch unnötig ins Schwitzen mit dem Ausgleich. Bei meinem Tor bin ich sicher: der war hinter der Linie. Jochen Seitz hat uns komplett verändert und will anders Fußball spielen."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=NGJPcFg4djhJN1NsdGlOb0ZoN0JHOUsvVEZWVFloRlovNVh3eVJWYWVGRT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 9. SpieltagDienstag, 13.10.2026ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: Hansa Rostock - SV Meppen, Rot-Weiss Essen - Fortuna Köln, VfB Stuttgart II - TSG Hoffenheim II, 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg, TSV Havels - Würzburger KickersMittwoch, 14.10.2026ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf, SC Verl - Jahn Regensburg, SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen, SW Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt, Viktoria Köln - Sonnenhof GroßaspachPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6368866