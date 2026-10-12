Die Tesla-Aktie setzt ihre Erholung fort und steigt auf 382,70 US$. Seit dem Sommertief bei knapp 300,00 US$ hat der Kurs damit rund +28% gewonnen. Kurzfristig liefern auch die Indikatoren Rückenwind. Allerdings trifft die Aktie nun auf eine wichtige Widerstandszone, deren Überwindung über die Fortsetzung der Erholung entscheidet. Chartanalyse zur Tesla-Aktie Die im Frühjahr ausgebildete Schulter-Kopf-Schulter-Formation wurde mit dem Bruch der Nackenlinie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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