DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

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HANDELSAUFSICHT - Die EU-Finanzminister sind auf dem Weg zur Vertiefung der EU-Kapitalmärkte vorangekommen. Die Mitgliedstaaten einigten sich im Ecofin auf das Gesetzespaket zur Marktintegration und -aufsicht (MISP). Damit wird die Aufsicht über bedeutende grenzüberschreitende Handelsplätze auf die europäische Marktaufsicht ESMA übertragen. Für Handelsplätze mit nationalem Fokus gilt ein anderes Regime. Die Aufsichtsstruktur über die Deutsche Börse bleibt damit vorerst bestehen. Die ESMA wacht gemäß der Einigung über die zentrale Marktinfrastruktur, also bei der Deutschen Börse wie bisher über den Zentralverwahrer Clearstream und die Eurex Clearing als zentrale Gegenpartei. Für die Handelsplätze gilt etwas anderes. Das Land Hessen beaufsichtigt somit auch künftig die Handelsplätze Xetra und Frankfurter Wertpapierbörse. Es dürfte auch für den Derivatehandel der Eurex gelten. Diese Zuständigkeit kann sich allerdings im Zeitablauf ändern. Die Deutsche Börse bleibt dazu neutral. "Als reguliertes Unternehmen kommentieren wir politische Entscheidungen, die die Regulierung betreffen, der wir unterliegen, nicht", erklärte sie auf Nachfrage. (Börsen-Zeitung)

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October 12, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)

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