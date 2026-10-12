Washington setzt auf Wolfram. Allegiance startet in Nevada.

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Jahrzehntelang konnte ein altes Wolframvorkommen in Nevada nahezu unbeachtet bleiben.

Allegiance Resources Corp. | CSE: ALLG | WKN: A42NU1 | ISIN: CA0174101018

Dieser Artikel wird im Auftrag von Allegiance Resources Corp. veröffentlicht.

Ein paar alte Abbaustellen. Einige Behördenunterlagen. Eine Mineralisierung, die frühere Betreiber interessant genug fanden, um dort zu graben - ohne sie anschließend mit den Methoden zu untersuchen, die Anleger heute erwarten.

Golden Scheelite passt in dieses Bild.

Doch inzwischen hat sich das Umfeld verändert.

Washington stellt Kapital für Wolframlieferketten bereit. Hersteller suchen nach Alternativen zu chinesischem Material. Käufer schließen langfristige Vereinbarungen mit Produzenten außerhalb Chinas.

Und Allegiance Resources hat sich 100% des Projekts Golden Scheelite gesichert - ohne dafür Aktien auszugeben, ohne bestehende Royalties und ohne Optionszahlungen.

Das Unternehmen hat rund 13 Millionen Aktien ausstehend.

Hier beginnt die Geschichte: ein kleines börsennotiertes Unternehmen, ein historisches Wolframvorkommen in Nevada und ein Markt, der dem gesuchten Metall inzwischen deutlich mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Das Projekt muss sich erst noch beweisen. Aber das aktuelle Umfeld gibt Allegiance einen guten Grund, die Arbeiten voranzutreiben.

Die alten Abbaustellen verdienen einen neuen Blick

Eine der spannenden Seiten des Junior-Bergbaus ist, wie schnell sich die Bedeutung eines Projekts verändern kann.

Die Gesteine bleiben, wo sie sind. Preise, Technologien und politische Prioritäten verändern sich.

Ein Mineralvorkommen, das vor zehn Jahren kaum Aufmerksamkeit erhielt, kann plötzlich wieder interessant werden, wenn Käufer beginnen, sich um ihre Versorgung zu sorgen.

Das macht aus einem alten Vorkommen noch keine Mine. Es verändert aber den Anreiz, genauer hinzusehen.

Bei Golden Scheelite gibt es eine dokumentierte Geschichte, an die das Unternehmen anknüpfen kann.

Behördliche Unterlagen beschreiben ein wolframführendes Skarnvorkommen im Bergbaudistrikt Varyville in Humboldt County, Nevada, mit begrenzter Produktion in den 1950er-Jahren.

Im Jahr 1953 soll eine Lieferung von sechs Tonnen an die Getchell-Aufbereitungsanlage einen Gehalt von 0,71% WO3 aufgewiesen haben. Für eine Lieferung von 20 Tonnen im Jahr 1954 wurden 0,59% WO3 berichtet.

Das waren kleine Lieferungen aus selektiven historischen Arbeiten. Sie sagen nichts Verlässliches über den durchschnittlichen Gehalt einer Lagerstätte oder die möglicherweise vorhandene Materialmenge aus.

Sie erklären aber, weshalb dort überhaupt gegraben wurde.

Der von Allegiance zitierte USGS-Datensatz beschreibt scheelitführenden Taktit mit berichteten Wolframgehalten, die im Allgemeinen zwischen 0,01% und 2% WO3 liegen und durchschnittlich etwa 0,25% WO3 betragen.

Ein weiteres historisches Ergebnis soll an der Sohle eines sieben Fuß tiefen Schachts 3,59% WO3 erreicht haben. Allegiance hat weder den Probentyp noch die beprobte Breite, die Analysemethode oder den genauen Standort dieses Ergebnisses bestätigt. Es bleibt daher eine historische Angabe, die überprüft werden muss.

Entscheidender ist, wie wenig systematische Arbeit offenbar darauf folgte.

Die historischen Aktivitäten bestanden hauptsächlich aus Schürfgräben und einem etwa 50 Fuß langen offenen Einschnitt, überwiegend aus den Jahren 1953 und 1954. Nach den vom Unternehmen geprüften Unterlagen gab es auf dem Projekt keine modernen Bohrungen oder systematischen Explorationsarbeiten.

Zwischen dem Nachweis von Wolfram an einigen alten Abbaustellen und dem Verständnis des gesamten mineralisierten Systems liegt ein erheblicher Unterschied.

Allegiance will nun beginnen, diese Lücke zu schließen.

Amerika muss ein Versorgungsproblem lösen

Wolfram verdankt seinen Platz in der Industrie Eigenschaften, die sich nur schwer ersetzen lassen.

Seine Härte macht Wolframcarbid wertvoll für Schneidwerkzeuge, Bohrer und verschleißfeste Bauteile. Seine hohe Dichte und Hitzebeständigkeit ermöglichen wichtige Anwendungen in der Verteidigungstechnik. Wolframprodukte spielen außerdem eine Rolle in der Halbleiterfertigung.

Hinter den Schlagzeilen zur nationalen Sicherheit steht also ein großer, etablierter Industriemarkt.

S&P Global schätzt, dass Hartmetalle nahezu zwei Drittel der Nachfrage ausmachen. Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen benötigen geringere Mengen, machen einen verlässlichen Zugang aber besonders wichtig.

Das Angebot ist stark konzentriert.

Der Wolfram-Marktbericht von August 2026 schätzt Chinas Anteil an der weltweiten Wolframminenproduktion auf rund 80% und an der Produktion von Ammoniumparawolframat auf 85%. Dieses als APT bezeichnete Material ist ein wichtiges Zwischenprodukt in der Wolframlieferkette.

Gleichzeitig gibt es in den Vereinigten Staaten laut den Mineral Commodity Summaries 2026 des USGS seit 2015 keinen kommerziellen Wolframabbau mehr.

Die amerikanische Industrie ist damit auf Material angewiesen, das über Lieferketten außerhalb der eigenen Landesgrenzen beschafft wird.

Die Reaktion darauf zeigt sich zunehmend in Finanzierungs- und Beschaffungsentscheidungen.

Im September gab Elmet eine zugesagte Investition der US-Regierung über 450 Millionen US-Dollar bekannt. Sie soll Kapazitäten im Wolframabbau, in der Verarbeitung und in der Fertigung unterstützen. Hinzu kam eine separate Vereinbarung für die nationale Verteidigungsreserve, die National Defense Stockpile, im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar.

Diese Vereinbarungen unterliegen eigenen kommerziellen Bedingungen und Finanzierungsvoraussetzungen. Dennoch stehen dahinter erhebliche Mittel zur Sicherung der Wolframversorgung.

Für ein Unternehmen mit einem frühen Explorationsprojekt in Nevada ist das ein relevantes Umfeld.

Künftige Explorationserfolge könnten damit neben dem Bergbaumarkt auch strategisch interessierte Akteure ansprechen.

Käufer gehen konkrete Verpflichtungen ein

Der Preisanstieg bei Wolfram war erheblich.

S&P Global dokumentierte einen Anstieg der APT-CIF-Preise von 83 US-Dollar je Kilogramm WO3 im Januar auf 340 US-Dollar im Juli 2026.

Die Fastmarkets-Preisbewertung für nach Rotterdam und Baltimore geliefertes APT lag am 19. Juni bei 2.900 bis 3.210 US-Dollar je metrischer Tonneneinheit - etwa 575% über dem Vorjahresniveau.

Diese Zahlen beziehen sich auf die jeweiligen Zeiträume und sind keine aktuellen Spotnotierungen für Oktober. Sie zeigen, wie stark sich der Markt angepasst hat, als die Beschaffung von Material schwieriger wurde.

Fastmarkets berichtete außerdem, dass sich die chinesischen Inlandspreise und die westlichen Preise auseinanderentwickelten. Während Material innerhalb Chinas günstiger werden konnte, zahlten Käufer im Ausland weiterhin hohe Preise, um ihre Versorgung zu sichern.

Dieser Unterschied ist wichtig.

Wolfram, das in einem Markt verfügbar ist, steht einem Käufer andernorts nicht zwangsläufig zu denselben Bedingungen oder innerhalb desselben Zeitrahmens zur Verfügung.

Unternehmen, die alternative Bezugsquellen entwickeln, konnten konkrete Zusagen gewinnen.

Allied Critical Metals kündigte ein Finanzierungspaket über 40 Millionen US-Dollar für sein Wolframgeschäft in Portugal an. Es umfasst 25 Millionen US-Dollar Eigenkapital und 15 Millionen US-Dollar Projektfinanzierung. Die Abnahmevereinbarung für Vila Verde enthält einen Mindestpreis von 1.000 US-Dollar je metrischer Tonneneinheit für im Jahr 2026 produziertes Konzentrat.

Almonty erhielt im September die abschließende Betriebszertifizierung für Sangdong in Südkorea. Die angepasste Abnahmevereinbarung mit Global Tungsten & Powders über 21 Jahre deckt mehr als 90% der Phase-I-Produktion ab.

Allegiance befindet sich in einem deutlich früheren Entwicklungsstadium. Das Unternehmen muss zunächst feststellen, was Golden Scheelite tatsächlich enthält, bevor kommerzielle Gespräche ein vergleichbares Gewicht bekommen können.

Trotzdem helfen diese Vereinbarungen, eine grundlegende Branchenfrage zu beantworten: Gibt es Käufer und Kapital, die an alternativen Wolframlieferungen interessiert sind?

Ja, die gibt es.

Nevada hat Washingtons Aufmerksamkeit bereits gewonnen

Unsere Leser kennen Guardian Metal Resources.

Wir begannen unsere Berichterstattung über das Unternehmen bei £0,30. Die Aktie stieg später auf über £3. Bei rund £1,14 am 9. Oktober lag sie weiterhin bei nahezu dem Vierfachen dieses Ausgangswerts.

Besonders relevant ist hier die Entwicklung des Unternehmens.

Guardians US-Tochtergesellschaft erhielt 6,2 Millionen US-Dollar im Rahmen von Titel III des Defense Production Act, um die Weiterentwicklung von Pilot Mountain und dessen Vormachbarkeitsstudie zu unterstützen.

Die abgeschlossene Studie wies im Basisszenario einen Kapitalwert nach Steuern von 660,3 Millionen US-Dollar und einen internen Zinsfuß von 59,6% aus.

Diese Wirtschaftlichkeitskennzahlen gehören zu Pilot Mountain und hängen von den Annahmen der Studie ab. Golden Scheelite verfügt weder über eine vergleichbare Ressource noch über eine entsprechende Entwicklungsstudie.

Guardian hat aber gezeigt, dass ein Wolframprojekt in Nevada Unterstützung der US-Regierung gewinnen und umfangreiche technische Arbeiten durchlaufen kann.

Für Allegiance ist das ein nützlicher Präzedenzfall - im selben Bundesstaat und beim selben Rohstoff.

Für Anleger ist es zugleich ein vertrauter Grund, die frühen Arbeiten aufmerksam zu verfolgen.

Klare Bedingungen beim Projekterwerb

Junior-Explorer erwerben häufig ein Projekt und verbringen anschließend Jahre damit, die damit verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen.

Barzahlungen werden fällig. Aktien gehen an Verkäufer. Vorgeschriebene Ausgaben bestimmen das Explorationsbudget. Royalties bleiben bestehen, falls das Projekt später erfolgreich wird.

Golden Scheelite bietet Allegiance eine unbelastetere Ausgangslage.

Das Projekt wird über Wolfram Critical Minerals Inc., die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft des Unternehmens, gehalten.

In der Mitteilung vom 2. September, die noch unter dem früheren Unternehmensnamen Pegmatite One veröffentlicht wurde, bestätigte das Unternehmen, dass das Bureau of Land Management alle 17 Golden-Scheelite-Lode-Mining-Claims angenommen, mit Seriennummern versehen und registriert hatte.

Die Bedingungen verdienen einen genaueren Blick:

100% Eigentum am Projekt.

Keine Aktien für den Erwerb ausgegeben.

Keine bestehenden Royalties.

Keine Optionszahlungen.

Keine Arbeitsverpflichtungen gegenüber Dritten.

Exploration braucht Finanzierung. Und die Registrierung von Claims berechtigt nicht automatisch zu jeder Aktivität, die das Unternehmen möglicherweise plant.

Dennoch kann Allegiance das Projekt angehen, ohne dass ein Zahlungsplan für den Erwerb mit den Explorationsausgaben konkurriert.

Für ein kleines Unternehmen, das seine ersten aussagekräftigen Arbeiten durchführen möchte, ist das ein praktischer Vorteil.

Das nächste Kapitel entsteht im Gelände

Das vorgeschlagene Phase-1-Programm soll eine moderne Grundlage schaffen.

Geplant sind geologische Kartierungen, Scheelitprospektion mit UV-Lampen, systematische Gesteins- und Schlitzprobenahmen sowie bodengeochemische Untersuchungen, vorbehaltlich der abschließenden Prüfung durch eine qualifizierte Fachperson.

Es gibt ausreichend geologischen Kontext, um diese Arbeiten gezielt auszurichten.

Historische Beschreibungen verorten scheelitführenden Taktit entlang und in der Nähe der Kontakte zwischen metamorphen Gesteinen und einer Quarzmonzonit-Intrusion. Scheelit und Powellit wurden innerhalb einer Granat-Pyroxen-Epidot-Quarz-Mineralvergesellschaftung beschrieben. Damit ist eine Verbindung von Wolfram und Molybdän dokumentiert.

Das Unternehmen muss diese Kontakte nun untersuchen, die berichtete Mineralisierung lokalisieren und verlässliche Proben in einen kartierten Zusammenhang einordnen.

Diese Arbeiten können beginnen, die Fragen zu beantworten, die die alten Unterlagen offenlassen.

Setzt sich die Mineralisierung über die alten Abbaustellen hinaus fort? Gibt es weitere Aufschlüsse, die eine Probenahme rechtfertigen? Ergeben die Resultate ein zusammenhängendes Explorationsziel? Wo sollten Folgearbeiten ansetzen?

Wenn die Erkenntnisse Bohrungen rechtfertigen, kann Allegiance auf diesen nächsten Schritt hinarbeiten.

Mit fortschreitender historischer Recherche und Feldarbeit will das Unternehmen außerdem umliegende Flächen auf die mögliche Absteckung zusätzlicher Claims prüfen.

Für Anleger werden die Ergebnisse wichtiger sein als der Umfang einer Explorationsankündigung. Gute frühe Arbeiten sollten die nächste Entscheidung erleichtern.



Das Unternehmen hat Entwicklungsspielraum

Golden Scheelite ist der Ausgangspunkt. Das Management prüft außerdem zusätzliche Projektakquisitionen und strategische Transaktionen.

Das eröffnet Allegiance einen weiteren Weg für Wachstum.

Mit rund 13 Millionen ausstehenden Stammaktien verfügt das Unternehmen über eine relativ kleine Aktienbasis. Bei der Bewertung müssen Anleger dennoch die Liquidität, Verbindlichkeiten, den Finanzierungsbedarf und eine mögliche Verwässerung berücksichtigen.

Eine geringe Aktienzahl ist ein hilfreicher Ausgangspunkt. Was das Management darauf aufbauen kann, hängt von der Qualität und den Bedingungen künftiger Transaktionen ab.

Interessant ist, dass sich das Unternehmen noch in einer frühen Aufbauphase befindet.

Ein erfolgreiches Feldprogramm könnte das Verständnis von Golden Scheelite verbessern. Zusätzliche Claims könnten die Landposition erweitern. Eine gut strukturierte Akquisition könnte das Portfolio verbreitern.

Jeder dieser Schritte würde Aktionären neue Anhaltspunkte für ihre Bewertung liefern.

Eine Geschichte, die man früh verfolgen sollte

Die unmittelbare Chance bei Allegiance besteht darin, ein Gebiet zu untersuchen, das frühere Generationen selektiv bearbeitet und mit modernen Methoden weitgehend ungetestet zurückgelassen haben.

Es handelt sich um ein Wolframvorkommen in Nevada - zu einer Zeit, in der Amerika Kapital zur Sicherung seiner Wolframversorgung bereitstellt.

Diese Kombination hat unsere Aufmerksamkeit geweckt.

Golden Scheelite bietet dokumentierte historische Mineralisierung und vollständiges Eigentum. Allegiance bringt eine kleine Aktienbasis, ein vorgeschlagenes erstes Explorationsprogramm und ein Management mit, das weitere Möglichkeiten prüft.

Jetzt muss das Unternehmen die Ergebnisse liefern, die die Geschichte voranbringen.

Die alten Abbaustellen sind seit Jahrzehnten dort. Allegiance hat die Chance, herauszufinden, was zurückgeblieben ist.

Golden Scheelite ist ein Explorationsprojekt in einem frühen Stadium. In der genannten Mitteilung wurden weder eine aktuelle Mineralressource noch eine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität ausgewiesen. Historische Ergebnisse müssen überprüft werden und sind möglicherweise nicht repräsentativ für das gesamte Projektgebiet. Ergebnisse anderer Unternehmen und vergangene Aktienkursentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung von Allegiance zu. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Quellen

Allegiance Resources / Pegmatite One, Mitteilung zu Golden Scheelite vom 2. September 2026. Aktualisierte Unternehmensinformationen des CEO von Allegiance. S&P Global, Tungsten Market Report, August 2026. Fastmarkets, Bericht vom 29. Juni 2026 zur unterschiedlichen Entwicklung der chinesischen Wolframmärkte und der Exportmärkte. USGS, Mineral Commodity Summaries 2026. Elmet, Mitteilung vom 14. September 2026. Guardian Metal Resources, Finanzergebnisse vom 17. September 2026 und Londoner Aktienkurschart. Allied Critical Metals, Mitteilung zur Finanzierung und Abnahmevereinbarung vom 24. April 2026. Almonty, Mitteilung zur abschließenden Betriebszertifizierung von Sangdong.

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