NurExone Biologic: Warum die neuen Augendaten ein Kurstreiber sein könnten!

Anzeige / Werbung

Die am 9. Oktober 2026 veröffentlichte Meldung von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist aus Anlegersicht überaus interessant.

Der entscheidende Punkt ist nicht nur, dass das Unternehmen erneut positive präklinische Daten meldet. Vielmehr liefern die Ergebnisse einen weiteren Hinweis auf die biologische Aktivität von ExoPTEN bei Nervenschäden und unterstützen den nächsten Entwicklungsschritt.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)] -

Das könnte die Investmentstory verbreitern: Bislang steht bei NurExone vor allem die Entwicklung regenerativer Therapien für Rückenmarksverletzungen im Mittelpunkt. Nun kommen weitere Daten aus dem Bereich der Augen- und Sehnervenschädigung hinzu.

Breaking News: NurExone Advances Optic Nerve Injury Program Toward Larger-Animal Study, Following Positive Preclinical Results

Präklinische Ergebnisse am Sheba Medical Center bestätigen die biologische Aktivität des Exosomen-basierten Ansatzes von NurExone

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Exosomenbasis entwickelt, gab heute neue präklinische Ergebnisse bekannt, die den therapeutischen Nutzen seiner Exosomen und des Leitkandidaten ExoPTEN in Augenverletzungsmodellen belegen.

Die Studien wurden in Zusammenarbeit mit dem Team von Prof. Ygal Rotenstreich am Goldschleger Eye Institute des Sheba Medical Center durchgeführt. Die neuen Daten unterstützen die Weiterentwicklung der Indikation Sehnervenverletzung des Unternehmens hin zu Studien mit größeren Tieren, einschließlich eines geplanten Kaninchenmodells - ein wichtiger Schritt hin zu einer potenziellen klinischen Prüfung am Menschen.

Die Ergebnisse bauen auf den zuvor von NurExone veröffentlichten Studien zu Sehnervenverletzungen auf, die Anzeichen für den Erhalt der Struktur, das Überleben retinaler Ganglienzellen und die funktionelle Erholung nach einer Sehnervenverletzung zeigten.

Wichtigste Studienergebnisse:

Messbare Netzhautaktivität nach Verletzung: Die nativen Exosomen von NurExone und ExoPTEN zeigten vielversprechende Anzeichen für den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Netzhautaktivität nach einer Sehnervenverletzung. Behandelte Augen zeigten messbare elektrische Reaktionen auf Licht, während verletzte Augen in einer Kontrollgruppe deutlich schwächere Reaktionen aufwiesen.

Statistisch signifikante Verbesserung durch ExoPTEN: Mit ExoPTEN behandelte Augen zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung der Netzhautreaktion im Vergleich zu verletzten Augen in der Kontrollgruppe. Dies liefert weitere Belege für das Potenzial von ExoPTEN, die Nervenfunktion nach einer Verletzung zu schützen bzw. wiederherzustellen.

Biologische Aktivität sowohl bei den naiven Exosomen von NurExone als auch bei den ExoPTEN-Formulierungen beobachtet - Bei Ratten, die mit den naiven Exosomen von NurExone oder ExoPTEN behandelt wurden, wurde eine messbare retinale Aktivität über der Kontrollgruppe festgestellt. Dies untermauert sowohl die intrinsische biologische Aktivität der naiven Exosomen von NurExone als auch die therapeutische Begründung für ExoPTEN als führenden regenerativen Kandidaten des Unternehmens.

Die Netzhautfunktion wurde mittels Elektroretinografie (ERG) untersucht, einem Testverfahren zur Messung der elektrischen Reaktion der Netzhaut auf Licht. Mit ExoPTEN behandelte Augen zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung der Netzhautreaktion im Vergleich zu mit PBS (Placebo) behandelten geschädigten Augen.

News Fazit

Bei guter Beleuchtung muten die Werte geradezu sensationell an. Gegenüber den "Placebo-Augen" (grau), die keine Erholung zeigten, wiesen die "Exosomen-Augen" (blau) eine deutliche Erholung auf. Die Bestwerte wurden bei den "ExoPTEN-Augen" (orange) erzielt. Die Skala legt nahe, dass die wiedererlangte Sehkraft durchschnittlich ca. 75% betragen könnte.

Stellen Sie sich vor, dass ein Patient, der durch eine Sehnervschädigung erblindet ist oder dem die Erblindung droht, durch eine Injektion von ExoPTEN seine Sehkraft zu einem großen Teil wiedererlangen könnte. EIN GEMECHANGER FÜR DIE AUGENHEILKUNDE!

Interessant zu erfahren wäre, ob eine weitere Injektion mit ExoPTEN den Wert weiter verbessern könnte?

Nicht umsonst werden die Versuche am Goldschleger Eye Institute des Sheba Medical Center durchgeführt, das auf dem siebten Platz aller Krankenhäuser weltweit gelistet ist (Quelle):

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen





Besonders weit fortgeschritten ist das Programm zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen. In mehreren präklinischen Studien konnte ExoPTEN deutliche funktionelle Verbesserungen erzielen. In einem Tiermodell zeigten beispielsweise 75 Prozent der behandelten Tiere Anzeichen einer funktionellen Erholung. In einer späteren Untersuchung konnten in der Hochdosisgruppe sogar 100% der Tiere ihre Gehfähigkeit wiedererlangen.

Dabei beschränkten sich die Ergebnisse nicht ausschließlich auf die Motorik. Die Untersuchungen lieferten auch Hinweise auf eine verbesserte Durchblutung, den Erhalt von Nervenzellen und strukturelle Reparaturprozesse im verletzten Rückenmark. Besonders interessant ist zudem, dass ExoPTEN auch einige Tage nach der akuten Verletzungsphase therapeutisches Potenzial zeigte.

Nach durchtrenntem bzw. beschädigtem Rückenmark, lernten die Versuchstiere wieder laufen - zu 100% in der letzten Versuchsreihe in der H0chdosis Gruppe - nicht nur die Nervenfasern verbinden sich neu, auch die Myelin-Scheide regeneriert sich!

Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf. Exosomenbasierte Ansätze könnten ERSTMALS realistische Perspektiven für eine funktionelle Regeneration eröffnen - etwa bei Rückenmarksverletzungen oder bestimmten anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Dieser Übergang von einer reinen "Verlangsamung" hin zu einer aktiven "Wiederherstellung von Funktion" stellt einen qualitativen Sprung mit enorme n medizinischen und wirtschaftlichen Implikationen dar. - Dr. Lars Bärfacker-Quelle.

Ein wichtiger regulatorischer Meilenstein folgte mit der Orphan-Drug-Auszeichnung durch die EMA für die Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen. Inzwischen verfügt ExoPTEN auch über eine entsprechende FDA-Auszeichnung. Darüber hinaus hat NurExone ein Pre-IND-Meeting mit der US-amerikanischen FDA abgeschlossen und die Vorbereitung einer klinischen Phase-1/2a-Studie vorangetrieben. Damit nähert sich das Programm dem entscheidenden Schritt vom Tiermodell in die Anwendung am Menschen.

Doch NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) verfolgt noch einen zweiten äußerst interessanten Ansatz: die Regeneration des geschädigten Sehnervs.

Hier untersucht das Unternehmen ExoPTEN unter anderem im sogenannten Optic-Nerve-Crush-Modell, bei dem der Sehnerv von Tieren gezielt geschädigt wird. Die bisherigen Ergebnisse lieferten Hinweise darauf, dass ExoPTEN nicht nur retinale Ganglienzellen schützen, sondern auch regenerative Prozesse im Sehnerv fördern könnte. In weiteren Untersuchungen wurden Verbesserungen der retinalen Aktivität und strukturelle Veränderungen beobachtet. Besonders bemerkenswert war eine dosisabhängige Wirkung, bei der die höhere ExoPTEN-Dosis bei bestimmten Messungen der retinalen elektrischen Aktivität Werte erreichte, die mit nicht geschädigten Augen vergleichbar waren.

Für NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ergibt sich damit ein ungewöhnlich breites Entwicklungspotenzial: Während ExoPTEN bei akuten Rückenmarksverletzungen bereits in Richtung klinischer Erprobung voranschreitet, eröffnet die mögliche Regeneration des Sehnervs ein weiteres langfristig interessantes Anwendungsgebiet.

Der entscheidende nächste Meilenstein dürfte daher die erste klinische Studie am Menschen sein. Sollten sich die bislang im Tiermodell beobachteten regenerativen Effekte auch bei Patienten bestätigen, könnte dies für NurExone und die Behandlung von bislang nur sehr eingeschränkt behandelbaren Nervenschäden von erheblicher Bedeutung sein.

Super-Exosomen

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) hat in der Vergangenheit durch unabhängige Gutachten bewiesen, dass die Exosomen, die nach der firmeneigenen Methode produziert werden, den Status Quo bei weitem übertreffen. 11 Proteine, die einen therapeutischen Nutzen bringen können, hat man in den NurExone-Exosomen gefunden - KEINES dieser Proteine ist in handelsüblichen Exosomen auffindbar. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum diesen schon eine außergewöhnlich erhöhte therapeutische Wirkung bescheinigt wurde. Kombiniert man diese unvergleichlichen Eigenschaften mit einer speziellen siRNA (PTEN Hemmer), entsteht ein Medikament, das, wie eingangs beschrieben, Querschnittgelähmte heilt und Bline wieder sehend lässt! Durchtrennte bzw. beschädigte Nervenstränge reparieren sich wieder!

Die Exosomen, hergestellt nach der patentierten NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)-Methode, reduzierten den Spiegel von IL-6, einem wichtigen Entzündungssignalmolekül, um mehr als 86% im Vergleich zu unbehandelten entzündeten Zellen, selbst bei der niedrigsten getesteten Konzentration. Auch für TNF-alpha, ein weiteres zentrales Entzündungssignal, zeigten die Exosomen von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine deutliche Reaktion: Mit steigender Konzentration nahm die Entzündungssignalisierung weiter ab und erreichte bei der höchsten getesteten Konzentration Reduktionen von über 60% im Vergleich zur unbehandelten entzündeten Kontrolle. (Quelle: NurExone Reports Anti-Inflammatory Activity of Its Exosomes in Lab Analysis)

Im Gegensatz dazu zeigten kommerziell erhältliche Exosomenprodukte in den analysierten Konzentrationen keine oder nur eine geringe Reduktion beider Entzündungssignale.

Diese "Wunderteilchen", die bisher nur für den Eigenbedarf von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gezüchtet wurden, sollen nun offenbar für den kommerziellen Markt zur Verfügung gestellt werden. Ein potenzieller Partner wurde in USA gefunden:

NurExone gibt verbindliches MOU mit Made Scientific für US-amerikanische GMP-Herstellung und kommerzielle Lieferpartnerschaft bekannt

Fazit:

Kein uns bekanntes Biotech-Unternehmen ist derzeit in der Lage, seinen Investoren ein vergleichbares Potenzial zu bieten. In präklinischen Studien ist es gelungen, Querschnittslähmungen zu behandeln und geschädigte Augen nahezu in ihren gesunden Zustand zurückzuführen. Die nach firmeneigenem Verfahren hergestellten Exosomen nehmen aufgrund ihrer hohen therapeutischen Wirksamkeit eine Sonderstellung ein und sind in der Lage, siRNA gezielt zu neuronalen Defekten zu transportieren, sodass diese "Ladung" ihre regenerative Wirkung direkt am Wirkort entfalten kann.

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Enthaltene Werte: CA67059R1091