Berlin (ots) -Rund 30 Prozent aller CO2-Emissionen in Deutschland gehen auf den Bau und Betrieb von Gebäuden zurück.[1] Ausgerechnet im Gebäudesektor stiegen die Emissionen 2025 im Vergleich zum Vorjahr wieder an.[2] Für Berlin wiegt das besonders schwer: Das Land hat sich vorgenommen, bis 2040 seinen CO2-Ausstoß um 90 Prozent zu senken und bis 2045 vollständig klimaneutral zu sein.[3] Zwei landeseigene Berliner Unternehmen nehmen sich dieser Verantwortung an und setzen ein sichtbares Zeichen: Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe, kurz BSR, und die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH realisieren gemeinsam den S!nn Campus am Berliner Südkreuz. Das Gebäudeensemble aus einer neuen Zentrale für die BSR und einem modernen Multi-Tenant-Hochhaus der berlinovo vereint klimaschonendes Bauen und städtische Innovation unter einem Dach. Seit 2021 ist die Drees & Sommer SE, ein auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart, mit Projektsteuerung für das Vorhaben und dem Nutzerprojektmanagement für die Zentrale der BSR beauftragt.Auf dem Gelände eines ehemaligen BSR-Recyclinghofs errichten die Berliner Stadtreinigungsbetriebe und berlinovo gemeinsam zwei Gebäude: Bauteil A umfasst die neue BSR-Unternehmenszentrale mit rund 27.700 Quadratmetern Bruttogeschossfläche und einer öffentlich zugänglichen Townhall, Bauteil B ein 17-geschossiges Multi-Tenant-Hochhaus der berlinovo mit insgesamt rund 39.900 Quadratmetern, davon circa 25.000 Quadratmeter flexibler Mietfläche. Damit schafft berlinovo ein eigenständiges, zukunftsfähiges Immobilienangebot für Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen. Flexible Flächenkonzepte, moderne Arbeitswelten und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ermöglichen dabei eine langfristig anpassungsfähige Nutzung.Beide Betriebe investieren gemeinsam rund 345 Millionen Euro in das Projekt. Der Entwurf stammt von den Wiener Architekturbüros Franz & Sue und Schenker Salvi Weber. Die Vergabe der Leistungen für die Ausführungsplanung und Bauleistungen erfolgte in einem Baupartnerverfahren. Die ZECH Bau SE hat hierfür den Zuschlag erhalten.Klimaschutz in Beton und Holz"Mit dem S!nn Campus schaffen wir in Berlin einen Ort, der zeigt, wie Klimaschutz, Innovation und Vernetzung in der Stadtentwicklung zusammenwirken. Dafür sorgen unter anderen die Holzhybridbauweise, die klimafreundliche Energieversorgung und der Einsatz digitaler Tools wie Building Information Modeling", sagt Andreas Thürmer, Projektleiter der BSR.So wird beim Gebäudeensemble auf rund 3.500 Quadratmetern Holz verwendet. Der nachwachsende Rohstoff kommt in Hybridverbunddecken, Stützen und Lamellendecken zum Einsatz. Für die Energieversorgung setzt das Projekt auf Geothermie, eine Technologie, deren Ausbau der Gesetzgeber zuletzt mit dem Geothermie-Beschleunigungsgesetz gezielt vorantreibt. Ergänzt wird das Konzept durch Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen auf allen Dachflächen sowie ein nachhaltiges Regenwassermanagement. Die angestrebte DGNB-Gold-Zertifizierung ist durch die bereits erfolgte Vorzertifizierung bestätigt - ein Beleg für nachhaltiges und zukunftsfähiges Bauen.Smart von Anfang anAuch die Digitalisierung ist beim S!nn Campus kein nachträgliches Extra, sondern fester Bestandteil der Planung. Für beide Gebäude sind sowohl Smart Score Gold als auch WiredScore Gold angestrebt. WiredScore bewertet die digitale Konnektivität eines Gebäudes, also stabile Glasfaserverbindung, Mobilfunkversorgung und Ausfallsicherheit. Smart Score hingegen zertifiziert die Gesamtheit der Funktionalitäten und technologischen Grundlagen, die ein intelligentes Gebäude ausmachen. Gebäude mit Gold-Zertifizierungen erfüllen damit die digitalen Anforderungen praktisch aller Nutzer und bieten eine hohe Ausfallsicherheit ihrer digitalen Infrastruktur. Für Mieter und Mitarbeitende bedeutet das: zuverlässige Konnektivität, intelligente Gebäudesteuerung und eine Infrastruktur, die mit künftigen Technologien mitwachsen kann. Geplant wird zudem nach einem eigenen BIM-Abwicklungsplan, wodurch digitale Standards von der ersten Planungsphase an verbindlich verankert sind."Mit dem S!nn Campus zeigen BSR und berlinovo, wie durch die Zusammenarbeit zweier landeseigener Unternehmen ein zukunftsfähiger Unternehmensstandort entstehen kann. Unser Multi-Tenant-Gebäude verbindet dabei flexible Arbeitswelten mit hohen Ansprüchen an Nachhaltigkeit, digitale Infrastruktur und Aufenthaltsqualität", sagt Wolfgang Falk, Bereichsleiter und Prokurist der berlinovo.Für das Multi-Tenant-Gebäude der berlinovo wird darüber hinaus eine WELL-Zertifizierung angestrebt. Damit rücken neben ökologischer Nachhaltigkeit und digitaler Leistungsfähigkeit auch die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Aufenthaltsqualität der künftigen Nutzer in den Mittelpunkt.Zwei Bauherren, ein Ziel"Eine Besonderheit des Projekts ist, dass wir zwei Bauherren haben, das Projekt aber als Einheit umsetzen. Für die Planung bedeutete das, die Bedürfnisse unterschiedlicher Betriebe in Einklang zu bringen", sagt Larissa Martin, Projektleiterin bei Drees & Sommer. Das Unternehmen übernahm dabei die Projektsteuerung und verantwortet darüber hinaus das Nutzerprojekt-, Prozess- und BIM-Management sowie die Sicherheitsberatung. Diese interdisziplinäre Aufstellung war entscheidend, um die Komplexität des Projekts zu beherrschen, Risiken frühzeitig zu erkennen und beide Bauherren trotz unterschiedlicher Anforderungen auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen. Mittels BIM-Planung werden alle Planungs-, Bau- und Betriebsprozesse in einem zentralen digitalen Gebäudemodell vernetzt. "Gerade in einem Großprojekt mit komplexen Schnittstellen und parallelen Planungspaketen ist dieser digitale Werkzeugkoffer ein entscheidender Erfolgsfaktor", so Larissa Martin.Die Zusammenarbeit von BSR und berlinovo geht dabei über die gemeinsame Realisierung eines Bauvorhabens hinaus. Beide landeseigenen Unternehmen verbinden ihre unterschiedlichen betrieblichen und immobilienwirtschaftlichen Anforderungen zu einer integrierten Standortentwicklung. Der S!nn Campus zeigt damit, wie landeseigene Flächen durch unternehmensübergreifende Kooperation nachhaltig und zukunftsorientiert entwickelt werden können.Ein Meilenstein in SichtweiteMit dem offiziellen Spatenstich am 13. April 2026, an dem auch Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und Finanzsenator Stefan Evers teilnahmen, starteten die Bauarbeiten. Die neue BSR-Unternehmenszentrale bietet künftig rund 1.000 Beschäftigten Platz. Beide Gebäude sollen 2029 fertiggestellt werden. Parallel zum Baustart hat die berlinovo auch die Vermarktung der Mietflächen ihres Multi-Tenant-Gebäudes aufgenommen. Drees & Sommer begleitet das Projekt auch in der Realisierungsphase weiter.[1] Klimaschutz beim Bauen - NABU (https://ots.de/cvPTiH)[2] BMUKN: Treibhausgasdaten zeigen: Klimaschutz braucht neuen Schub | Pressemitteilung (https://ots.de/z4yUeA)[3] Ziele und Grundlagen der Klimaschutzpolitik in Berlin - Berlin.de (https://ots.de/b2sWCa)Pressekontakt:presse@dreso.comOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134210/6368912