The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2026
ISIN Name
CH0467182XXX HEATHR.FUND. 19/26 MTN
USY68851AXXX PETRONAS 96/26 REGS
US059438AXXX JPM CHASE 2026
US03027XAXXX AMERN TWR 16/26
US912810QXXX US TREASURY 2041
US501044DXXX KROGER CO. 16/26
USN82008AXXX SIEMENS FINANC. 16/26REGS
DE000NRW2XXX LAND NRW SCHATZ14R1300
XS1981823XXX GLENCORE FI. 19/26 MTN
XS1978552XXX EIB 19/26 MTN
US001055AXXX AFLAC 16/26
US83406FAXXX SOFI TECH. 21/26 ZO CV
DE000A3E5XXX JES.GREEN IN 21/26
CH0498400XXX CIBC 19/26 MTN
DE0001342XXX DT.BANK 96/26ZO
DE000NLB3XXX NORDLB 20/26
XS1028941XXX MERCK CO. 14/26
US84756NAXXX SPECTRA ENERGY P. 16/26
XS2337308XXX HSE FINANCE 21/26 FLR
US06406RAXXX BK NY MELLON 21/26
US92277GAXXX VENTAS REALTY 2026
XS2337308XXX HSE FINANCE 21/26 REGS
US291011BXXX EMERSON ELEC 20/26
XS2641928XXX PLAYTECH 23/28
US91282CDXXX USA 21/26 2
US23331ABXXX D.R. HORTON 21/26
XS2376820XXX KOREA, REP. 21/26
XS2389984XXX EC FINANCE 21/26 REGS
US91282CJXXX USA 23/26
XS2719096XXX HEINEKEN 23/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2026
ISIN Name
CH0467182XXX HEATHR.FUND. 19/26 MTN
USY68851AXXX PETRONAS 96/26 REGS
US059438AXXX JPM CHASE 2026
US03027XAXXX AMERN TWR 16/26
US912810QXXX US TREASURY 2041
US501044DXXX KROGER CO. 16/26
USN82008AXXX SIEMENS FINANC. 16/26REGS
DE000NRW2XXX LAND NRW SCHATZ14R1300
XS1981823XXX GLENCORE FI. 19/26 MTN
XS1978552XXX EIB 19/26 MTN
US001055AXXX AFLAC 16/26
US83406FAXXX SOFI TECH. 21/26 ZO CV
DE000A3E5XXX JES.GREEN IN 21/26
CH0498400XXX CIBC 19/26 MTN
DE0001342XXX DT.BANK 96/26ZO
DE000NLB3XXX NORDLB 20/26
XS1028941XXX MERCK CO. 14/26
US84756NAXXX SPECTRA ENERGY P. 16/26
XS2337308XXX HSE FINANCE 21/26 FLR
US06406RAXXX BK NY MELLON 21/26
US92277GAXXX VENTAS REALTY 2026
XS2337308XXX HSE FINANCE 21/26 REGS
US291011BXXX EMERSON ELEC 20/26
XS2641928XXX PLAYTECH 23/28
US91282CDXXX USA 21/26 2
US23331ABXXX D.R. HORTON 21/26
XS2376820XXX KOREA, REP. 21/26
XS2389984XXX EC FINANCE 21/26 REGS
US91282CJXXX USA 23/26
XS2719096XXX HEINEKEN 23/26 MTN
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