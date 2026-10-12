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Neue Nutzfahrzeuge nach neun Monaten 2026
Bern, 12. Oktober 2026
Der Nutzfahrzeugmarkt kommt nach neun Monaten angesichts eines leichten Plus von 0,9 Prozent nicht recht vom Fleck. Hingegen gewinnt die Elektrifizierung des Schweizer Lastwagenmarktes weiter an Fahrt: Von Januar bis September 2026 verfügte bereits mehr als jedes vierte neu immatrikulierte schwere Nutzfahrzeug über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht über einen reinelektrischen Antrieb. Besonders dynamisch entwickelt sich das Segment zwischen 3,5 und 16 Tonnen Gesamtgewicht, in dem elektrische Fahrzeuge bereits über 40 Prozent der Neuzulassungen ausmachen.
Nutzfahrzeugmarkt kommt nicht recht vom Fleck
Bei den schweren Nutzfahrzeugen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht wurden von Januar bis September 3'094 Fahrzeuge neu zugelassen, was einem leichten Minus von 0,4 Prozent entspricht. Während die Gewichtskategorie von 16 bis 32 Tonnen um 2,8 Prozent zulegen konnte, schrumpfte der Markt für schwere Nutzfahrzeuge in der Gewichtsklasse von 3,5 und 16 Tonnen um 12 Prozent
Elektroantriebe etablieren sich im Nutzfahrzeugmarkt
Thomas Rücker, Direktor von auto-schweiz, sagt: «Die Elektrifizierung des Nutzfahrzeugmarktes gewinnt sichtbar an Fahrt und Bedeutung. Viele Unternehmen finden heute für immer mehr Transportaufgaben passende elektrische Fahrzeuge. Das spiegelt sich zunehmend auch in den Neuimmatrikulationen wider. Der Entscheid des Bundesparlamentes zu Gusten der Investitionssicherheit bei der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) schafft die nötige Investitionssicherheit, dass dieser Trend weiter anhält.»
Wasserstoff und Gas-Antriebe bleiben Randerscheinungen
Cars auf der Überholspur
Insgesamt knapp 202'000 neue Motorfahrzeuge
Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen auf www.auto.swiss zur Verfügung. Die Auswertungen von auto-schweiz basieren auf Erhebungen des Bundes, die Daten sind möglicherweise vorläufig und nicht abgeschlossen.
Medienmitteilung als PDF Download
Neuimmatrikulationen von Nutzfahrzeugen nach Marken
Neuimmatrikulationen von Nutzfahrzeugen nach Treibstoffen
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2413810 12.10.2026 CET/CEST