Weltweit führende Elektrowerkzeugmarke startet "MORE GOODS. ZERO FREIGHT", um die Kosten der Vertriebspartner bis 2027 zu senken.

YIWU, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI Tools hat seine Q4-Kampagne "MORE GOODS. ZERO FREIGHT" gestartet. Sie soll Gesamtkosten für Importeure aus Übersee, Großhändler und regionale Vertriebshändler senken. Das Programm läuft bis zum 31. Dezember 2026 und unterstützt Vertriebspartner dabei, ihre Lagerbestände zum Jahresende zu optimieren und gleichzeitig den anhaltenden Druck auf die internationalen Frachtkosten zu bewältigen.

SALI-Frachtrabattaktion zum Jahresende.

Frachtunterstützung für Containerbestellungen

Im Rahmen dieser Aktion können berechtigte Partner mit hohem Auftragsvolumen für jede Containerbestellung im Wert von 80.000 US-Dollar eine Seefrachtunterstützung von bis zu 5.000 US-Dollar erhalten. Durch die Übernahme eines Teils der Versandkosten möchte SALI den Händlern während der Jahresendverkaufszeit mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung, der Lagerplanung und der Erschließung lokaler Märkte ermöglichen.

Darüber hinaus bietet SALI Sonderpreise für seinen professionellen 230-mm-Hochleistungs-Winkelschleifer an. Das Produkt wird als stark nachgefragte Ergänzung des Sortiments der Händler und als praktischer Anker für saisonale Bestellungen positioniert.

Flexible Unterstützung für Händler

Das Programm richtet sich nicht nur an Großabnehmer von Containern. Regionale Vertriebspartner, lokale Händler und mittelständische Kunden haben je nach Auftragsvolumen Zugang zu gestaffelten Produktanreizen und flexiblen Werbekostenzuschüssen. Die Struktur soll kleineren Partnern dabei helfen, ihr Betriebskapital zu sichern und gleichzeitig ihre Lagerbestände für das neue Jahr aufzustocken.

"Unser Ziel im vierten Quartal ist es, unseren Partnern dabei zu helfen, mit ausreichenden Lagerbeständen und gesicherten Margen ins neue Jahr zu starten", erklärt Peter Hu, Vorstandsvorsitzender von SALI Tools. "Durch die Subventionierung von Seefracht und die Bereitstellung flexibler Unterstützung auf allen Vertriebsebenen machen wir es für Vertriebspartner praktischer, gemeinsam mit SALI zu wachsen."

Verfügbarkeit der Kampagne

Die Kampagne gilt ab sofort über die weltweiten Vertriebskanäle und regionalen Niederlassungen von SALI. Internationale Käufer sollten sich an ihre Kundenbetreuer wenden, um die Teilnahmeberechtigung, die verfügbaren Förderkontingente und die Versandmodalitäten zu klären. Bestellungen müssen bis zum 31. Dezember 2026 aufgegeben werden. In der Liste der Wahlkampfmaterialien ist der 28. Februar 2027 als letzter Versandtermin angegeben.

Offizielle Website: www.salitools.com

Über SALI Tools

SALI Tools produziert und exportiert Industriebeschläge, Elektrowerkzeuge, Schleifmittel und persönliche Schutzausrüstung. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 160 Ländern und Regionen und unterhält Auslandsniederlassungen in Afrika, Zentralasien und Südasien. Das professionelle Produktportfolio umfasst Werkzeuge, die gemäß den geltenden internationalen Sicherheitsanforderungen hergestellt werden, darunter die Norm EN 12413 und die Zertifizierungsstandards der MPA.

Pressekontakt

Lightman Yu

E-Mail: salimarketing@pcsali.com

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