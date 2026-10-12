VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / Intrepid Metals Corp. (TSXV: INTR) (OTCQB: IMTCF) ("Intrepid" oder das "Unternehmen") freut sich, Pläne für Bohrungen auf dem Ziel Kate bekannt zu geben, einem neu identifizierten und priorisierten Kupfer-Gold-Ziel des Karbonatverdrängungstyps (Carbonate Replacement Deposit "CRD") auf dem Kupferprojekt Corral des Unternehmens ("Corral" oder das "Projekt") im Cochise County, Arizona. Das systematische Oberflächenerkundungsprogramm des Unternehmens hat das Explorationspotenzial dieses Gebiets etwa 1,5 Kilometer südlich der Zone Ringo deutlich gemacht (siehe Abbildung 1 unten). Das Ziel Kate ist ein neues Gebiet für Bohrungen im Rahmen der umfassenden Bewertung neuer Ziele bei Corral durch das Unternehmen.

"Das Ziel Kate zeigt, wie unsere Vorarbeiten uns dabei helfen, weitere Ziele bei Corral zu identifizieren und voranzutreiben", sagte Matt Lennox-King, Chairman und Interim Chief Executive Officer von Intrepid. "Unsere Kartierungen und geochemischen Arbeiten haben uns auf dieses Gebiet aufmerksam gemacht, und wir waren erfreut festzustellen, dass begrenzte historische Bohrungen in der Tiefe auf eine Kupfer-Gold-Mineralisierung gestoßen sind. Hier gibt es noch mehr zu untersuchen, und wir freuen uns darauf, Kate in den kommenden Wochen mittels Bohrungen zu überprüfen."

Highlights:

Ausweitung der Exploration nach Süden: Das Ziel liegt 1,5 Kilometer südsüdwestlich der Zone Ringo.

Ziel durch die Vorarbeiten von Intrepid entwickelt: Geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen der Oberfläche und Sauerstoffisotopenanalysen identifizierten Kate als ein Gebiet, das eine weitere Exploration rechtfertigt.

Begrenzte historische Bohrungen stützen die Interpretation: Historische Bohrungen lieferten eine Kupfer-Gold-Mineralisierung in einem geologischen Umfeld, das dem der Zone Ringo ähnelt (Ergebnisse siehe Tabellen 1 und 2 unten).1 Kupfergehalte von bis zu 3,2 % Goldgehalte von bis zu 5,72 g/t Die historische Bohrung MH-03 endete in einer Mineralisierung.



Mehrere Indikatoren für hydrothermale Aktivität: Erhöhte Gold- und Tellurgehalte, Sauerstoffisotopen-Ergebnisse sowie Alterationen im umgebenden Gestein deuten darauf hin, dass mineralisierende Fluide das Gebiet durchströmt haben könnten.

Bohrungen zur Bewertung des Zielgebiets geplant: Intrepid plant, das Ziel Kate in den kommenden Wochen durch Bohrungen zu überprüfen, um die historischen Ergebnisse zu verifizieren und nach weiterer Kupfer-Gold-Mineralisierung zu suchen, wobei die Zielauswahl auf den Feldarbeiten des Unternehmens und der Auswertung historischer Bohrungen basiert.

Abbildung 1. Lage des Ziels Kate im Verhältnis zu anderen Explorationsgebieten bei Corral Copper

Vorarbeiten führen zum Ziel Kate

Die von Intrepid zu Beginn dieses Jahres durchgeführten geologischen Kartierungen, Gesteinsprobenahmen und Analysen stabiler Isotope haben das Ziel Kate als Gebiet für weitere Explorationsarbeiten hervorgehoben. Dabei wurden Alterationen und geochemische Indikatoren identifiziert, die zusammen darauf hindeuten, dass das Gestein von mineralisierenden Fluiden beeinflusst wurde.

Gesteinsproben zeigten erhöhte Gold- und Tellurgehalte, wobei mehrere aufeinanderfolgende Proben erhöhte Gehalte aufwiesen. Niedrigere Sauerstoffisotopenwerte deuten ebenfalls auf eine Wechselwirkung zwischen dem Kalkstein und hydrothermalen Fluiden hin, die möglicherweise mit einer Mineralisierung in Zusammenhang stehen. Die Telluranreicherung liefert einen weiteren nützlichen Indikator, der dabei hilft, Alterationen zu identifizieren, die möglicherweise nicht ohne Weiteres sichtbar sind.

Lithologische und strukturelle Kartierungen dokumentierten gebleichten und stellenweise marmorierten Escabrosa-Kalkstein, der Bereiche mit Siliziumdioxid-Verdrängung enthält, sowie Klüfte mit Manganoxiden und Limonit, was mit einer distalen Karbonatverdrängungsmineralisierung übereinstimmt. An der Oberfläche liegen zudem alterierte Intrusionsgänge frei.

Zusammengenommen stützen diese Beobachtungen die Interpretation, dass in diesem Gebiet hydrothermale Aktivität stattgefunden hat, und liefern eine geologische Grundlage für Bohruntersuchungen.

Historische Bohrungen unterstützen das Zielgebiet

Unmittelbar nach den Explorationsarbeiten, die das Ziel Kate hervorhoben, überprüfte Intrepid historische Explorationsunterlagen und identifizierte vielversprechende Kupfer-Gold-Ergebnisse aus begrenzten Bohrungen, darunter Bohrung MH-03. Die geologischen Rahmenbedingungen und der Mineralisierungstyp scheinen denen in der Zone Ringo ähnlich zu sein.

Highlights aus Bohrloch MH_032:

- 27,43 Meter ("m") mit 0,65 % Kupfer ("Cu"), 0,98 Gramm Gold ("Au") pro Tonne ("g/t") und 17,20 g/t Silber ("Ag"), darunter

7,62 m mit 1,71 % Cu, 3,30 g/t Au und 44,55 g/t Ag sowie

1,52 m mit 3,2 % Cu, 4,8 g/t Au und 73,00 g/t Ag

Tabelle 1: Bohrabschnitte aus MH_03 am Ziel Kate 2

Bohrloch DH_Von DH_Bis Abschnittslänge Kupfer Gold Silber Zink ID (m) (m) (m) (%) (g/t) (g/t) (%) MH_03 429,77 457,20 27,43 0,65 0,98 17,20 0,10 Inkl. 429,77 437,39 7,62 1,71 3,30 44,55 0,20 und 429,77 431,29 1,52 0,62 5,72 31,00 0,04 und 434,34 435,86 1,52 3,20 4,80 73,00 0,35 Inkl. 448,06 457,20 9,14 0,53 0,15 11,67 0,07 und 451,87 453,24 1,37 1,42 0,27 26,00 0,19

Tabelle 2: Standorte der historischen Bohrungen am Ziel Kate

Bohrloch EASTING NORTHING Höhe Tiefe Neigung Azimut Firmenname ID (m) (m) (m) (m) (°) (°) MH_03 613006 3512283.3 1489 457,2 -90 0 Santa Fe Pacific

Historische Arbeiten brachten die Mineralisierung mit verworfenen Karbonatgesteinen der Martin- und Abrigo-Formationen in Verbindung. Diese Verwerfungen könnten als Transportwege für mineralisierende Fluide gedient haben, weshalb sie bei der Planung neuer Bohrungen eine wichtige Rolle spielen.

Die historischen Ergebnisse stützen das durch die Oberflächenarbeiten von Intrepid identifizierte Zielgebiet, doch die Ausdehnung und Kontinuität der Mineralisierung wurden noch nicht überprüft. Geplante Bohrungen sollen niedergebracht werden, um die historischen Ergebnisse zu verifizieren und nach weiterer Kupfer-Gold-Mineralisierung zu suchen.

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Daniel MacNeil, P.Geo., erstellt oder von ihm genehmigt. Herr MacNeil ist technischer Berater des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Herr MacNeil hat die Daten überprüft, auf denen die in dieser Pressemitteilung offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen beruhen. Herr MacNeil hat bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme festgestellt, und es sind ihm keine Probenahme-, Gewinnungs- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Daten wesentlich beeinträchtigen könnten. Einige der offengelegten Daten beziehen sich jedoch auf historische Bohrergebnisse, die als solche gekennzeichnet wurden. Intrepid Metals und Herr MacNeil haben weder eine unabhängige Untersuchung der Probenahme durchgeführt noch die Ergebnisse der historischen Explorationsarbeiten unabhängig analysiert, um die Ergebnisse zu verifizieren. Intrepid und Herr MacNeil erachten diese historischen Bohrergebnisse als relevant, da das Unternehmen diese Daten als Orientierungshilfe für die Planung von Explorationsprogrammen nutzt. Die aktuellen und zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens umfassen die Verifizierung der historischen Daten durch Bohrungen.

Weitere Informationen zum Kupferprojekt Corral finden sich im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report Corral Copper Exploration Project" vom 5. August 2026, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

Über Intrepid Metals Corp.

Intrepid Metals Corp. konzentriert sich auf die Exploration hochgradiger essenzieller Metalle, darunter Kupfer, Silber und Zink, in etablierten Bergbaujurisdiktionen im Südosten von Arizona (USA). Das Portfolio des Unternehmens wird durch das Konzessionsgebiet Corral Copper getragen, ein System im fortgeschrittenen Explorationsstadium in Distriktgröße mit umfangreichen Bohrungen und bedeutenden Ergebnissen in geringer Tiefe, ergänzt durch die Konzessionsgebiete Tombstone South und Mesa Well.

Teck Resources Limited erwarb Ende 2025 eine Kapitalbeteiligung an Intrepid. Intrepid wird von einem erfahrenen technischen Team und Managementteam geleitet, das über eine starke Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung und Genehmigung von Projekten in ganz Nordamerika verfügt. Das Unternehmen notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "INTR" und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "IMTCF". Weitere Informationen finden Sie unter www.intrepidmetals.com.

INTREPID METALS CORP.

Im Namen des Unternehmens

"Matthew Lennox-King"

Chairman und Interims-CEO

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Matthew Lennox-King, Chairman & Interim CEO

Evelyn Cox, VP Corporate Development

604-506-0552

mailto:invest@intrepidmetals.com

Anmerkungen

1 Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten umfassen historische Bohrergebnisse und Informationen, die aus historischen Bohrergebnissen abgeleitet wurden. Intrepid Metals hat weder eine unabhängige Überprüfung der Probenahmen vorgenommen noch die Ergebnisse der historischen Explorationsarbeiten unabhängig analysiert, um die Ergebnisse zu verifizieren. Intrepid erachtet diese historischen Daten als relevant, da das Unternehmen diese Daten als Orientierungshilfe für die Planung von Explorationsprogrammen nutzt. Die aktuellen und zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens umfassen die Verifizierung der historischen Daten durch Bohrungen.

2 Die Zusammensetzung der Abschnitte wird anhand längengewichteter Durchschnittswerte berechnet, die auf einer Kombination aus lithologischen Brüchen und den Analysewerten für Kupfer, Gold, Silber und Zink gemäß einem Cutoff-Wert von 0,10 % CuEq (siehe unten) basieren und maximal 15 Meter interne Verdünnung beinhalten. Der in der historischen Bohrung MH_03 gemeldete Abschnitt von 429,77 bis 457,20 umfasst 13,11 Meter interne Verdünnung. Alle gemeldeten Abschnitte sind Kernlängen entlang des Bohrlochs; die tatsächlichen Mächtigkeiten müssen noch bestimmt werden. Vor der Schätzung der tatsächlichen Mächtigkeiten ist eine Modellierung der Mineralressource erforderlich.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf: das Explorationspotenzial des Zielgebiets Kate und des Kupferprojekts Corral, einschließlich des Potenzials für weitere Kupfer-Gold-Mineralisierungen vom Typ Carbonate Replacement; den Zeitplan, den Umfang und die Ziele der geplanten Bohrungen im Zielgebiet Kate, einschließlich der Pläne, in den kommenden Wochen mit den Bohrungen zu beginnen; die Fähigkeit der geplanten Bohrungen, historische Ergebnisse zu bestätigen und weitere Mineralisierungen zu identifizieren; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Kartierungen, Probenahmen, Isotopenanalysen und historischen Explorationsaufzeichnungen; sowie die Identifizierung und Weiterverfolgung weiterer Explorationsziele bei Corral.

In bestimmten Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand von Begriffen wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" oder durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke kennzeichnen oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten" oder "würden", die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie für sonstige Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die unter anderem Folgendes betreffen: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zur Fortführung des operativen Betriebs zu beschaffen; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Rohstoffpreise, den Zeitpunkt und die Höhe künftiger Explorations- und Erschließungsausgaben, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Materialien, den Erhalt und die Einhaltung erforderlicher behördlicher Zulassungen und Genehmigungen, die Einschätzung des Versicherungsschutzes sowie Annahmen in Bezug auf Währungsschwankungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten oder Claims bezüglich Eigentumsrechten und andere ähnliche Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Basis der ihm derzeit vorliegenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Lagerstätten von Mineralen verbunden sind, einschließlich Risiken hinsichtlich des Zugangs zu Infrastruktur, Risiken im Zusammenhang mit der Nichtbeschaffung von Finanzmitteln, Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen der Rohstoffpreise, Risiken im Zusammenhang mit unerwarteten geologischen oder strukturellen Formationen und Eigenschaften, Risiken im Zusammenhang mit der aktuellen globalen Finanzlage sowie die Auswirkungen einer möglichen zukünftigen globalen Pandemie auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, Betriebsrisiken, die mit der Durchführung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten verbunden sind, einschließlich des Risikos von Unfällen, Arbeitskonflikten und Einstürzen, regulatorische Risiken, einschließlich des Risikos, dass Genehmigungen nicht rechtzeitig oder gar nicht erteilt werden, Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit Streitigkeiten über Eigentumsrechte und Beteiligungen, Umweltrisiken sowie die zusätzlichen Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Berichte und Einreichungen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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