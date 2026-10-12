EQS-News: EcoFlow Europe s.r.o.
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung
Das neue 8 kWh Modul ermöglicht Speicherkapazitäten von 8 bis 96 kWh pro System, liefert bis zu 6,4 kW Entladeleistung und lässt sich mit bereits installierten OCEAN 2 Batterien 5 kWh kombinieren - für eine flexible Erweiterung bestehender Anlagen
DÜSSELDORF, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, globaler Pionier für umweltfreundliche Energielösungen, führt die OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Das neue Modul ergänzt das Heimspeichersystem OCEAN 2 um eine Variante mit höherer Kapazität. Mit neuen 314-Ah-LiFePO4-Zellen, die für mehr als 10.000 Zellzyklen ausgelegt sind, eignet es sich für Einfamilienhäuser, kleine Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe.
Kapazität, die mitwächst
Die OCEAN 2 Batterie 8 kWh kann mit OCEAN 2 Batterien 5 kWh kombiniert werden, auch mit bereits installierten Einheiten der Vorgängergeneration. Eine DC-DC-Architektur auf Modulebene ermöglicht den gemeinsamen Betrieb von Batterien unterschiedlichen Alters und Batteriezustands. Bei einer Erweiterung kann die vorhandene Hardware somit weiter genutzt werden. Die Batterie ist mit allen EcoFlow Hybrid-Wechselrichtern für Privathaushalte im Leistungsbereich von 3 bis 29,9 kW kompatibel.
Leistung für große Verbraucher
Für Innen- und Außenaufstellung
Für Installateure entwickelt
EcoFlow gewährt auf die OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh eine Garantie von zehn Jahren, die über den Installateur auf 15 Jahre verlängert werden kann.
"Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen einen Speicher, der heute zu ihrem Zuhause passt und morgen mitwachsen kann. Mit der OCEAN 2 Batterie 8 kWh bekommen unsere Kunden mehr Kapazität pro Modul. Wer bereits ein OCEAN 2 System besitzt, kann seine Anlage erweitern und die vorhandene Hardware weiter nutzen."
Verfügbarkeit
Technische Daten im Überblick
¹ Testbedingungen: 100 % Entladetiefe, Laden und Entladen mit 0,2C bei 25 °C, zu Beginn der Lebensdauer.
Über EcoFlow
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ecoflow-bringt-ocean-2-lfp-batterie-8-kwh-in-die-dach-region-mehr-kapazitat-pro-modul-schlanke-bauform-kombinierbar-mit-bestehenden-ocean-2-systemen-302905177.html
12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2413826 12.10.2026 CET/CEST