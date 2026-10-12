EQS-News: Aurzen / Schlagwort(e): Sonstiges/Expansion

Aurzen bringt mit dem EAZZE E1R, ausgezeichnet mit dem Netzwelt Innovation Award auf der IFA 2026, die Roku-TV-Projektion nach Deutschland



12.10.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IRVINE, Kalifornien, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen gab heute bekannt, dass der Aurzen EAZZE E1R Roku TV Smart Mini Projector ab sofort in Deutschland, seinem ersten Markt in Europa, erhältlich ist. Eine Markteinführung im Vereinigten Königreich wird noch in diesem Jahr folgen. Der EAZZE E1R wurde außerdem auf der IFA 2026 in Berlin mit dem Netzwelt Innovation Award ausgezeichnet, einer Auszeichnung für Produkte, die sich durch eine besondere Funktion, ein unverwechselbares Design oder eine andere technische Innovation auszeichnen. Die Redakteure von Netzwelt testen jedes in die engere Auswahl aufgenommene Produkt im Vorfeld der Messe, und die Auszeichnung wird nur verliehen, wenn sich alle einig sind, dass das Produkt wirklich innovativ ist. Der EAZZE E1R vereint ein kompaktes, wohnraumfreundliches Design mit integriertem Roku TV und bietet sowohl Projektor-Neulingen als auch regelmäßigen Streaming-Nutzern Zugriff auf die wichtigsten Streaming-Apps, den Roku Channel, kostenlose Live-Inhalte, die Steuerung über die Roku-App für Mobilgeräte sowie Roku Smart Picture - und das alles ganz ohne externen Streaming-Stick. Er vereint ein kompaktes Gehäuse mit einer nativen Auflösung von 720p, Unterstützung für 1080p-Inhalte sowie einer Helligkeit von 160 Lumen. Ein um 180 Grad verstellbarer Ständer, eine automatische vertikale Trapezkorrektur sowie eine elektronische 4D-Trapezkorrektur sorgen für Flexibilität bei der Aufstellung. Das Zubehörangebot umfasst zudem Optionen für die Bodenaufstellung und die Wandmontage. Der Ton wird über einen integrierten 3-W-Lautsprecher mit einer Klangkammer von ca. 80-100 cm³ sowie eine bidirektionale Bluetooth-Audioverbindung wiedergegeben. Dank eines integrierten Ständers, eines gewebten Tragegurts und einer sanfteren Formensprache fügt es sich ganz natürlich in Schlafzimmer, Studentenwohnheime, Wohnungen und andere kleine Wohnräume ein. Verfügbarkeit Der EAZZE E1R ist ab sofort in Deutschland auf Amazon.de zum Preis von 159,99 € erhältlich; für begrenzte Zeit gilt ein Einführungspreis von 119,99 €. Eine Markteinführung im Vereinigten Königreich wird noch in diesem Jahr folgen. Informationen zu Aurzen Aurzen ist ein weltweit tätiger Innovator im Bereich intelligenter Projektionstechnologie. Aurzen kombiniert fortschrittliche optische Technik mit intuitiver Software sowie benutzerorientiertem Design und bietet so Produkte, die Großbilderlebnisse in jeden Raum bringen. Das Unternehmen entwickelte mit dem ZIP den weltweit ersten dreifach zusammenklappbaren, wirklich tragbaren Projektor. Seine Designs wurden mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem mit dem iF Design Award, dem Red Dot Award, dem G-Mark Award und dem IDEA Award. Weitere Informationen finden Sie auf www.aurzen.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aurzen-bringt-mit-dem-eazze-e1r-ausgezeichnet-mit-dem-netzwelt-innovation-award-auf-der-ifa-2026-die-roku-tv-projektion-nach-deutschland-302905243.html



12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News