Die von Forgepoint Capital International und SmartFin geleitete Finanzierungsrunde erhöht die Gesamtfinanzierung auf 65 Millionen US-Dollar

Die Investition stärkt eine KI-native Plattform für offensive Cybersicherheit. Sie hilft Sicherheitsteams, ausnutzbare Risiken zu erkennen, zu validieren und zu beheben, bevor Angreifer sie ausnutzen

Hadrian-Kunden profitieren von einer 10-fach höheren Transparenz bei kritischen Risiken, einem fünffachen Return on Investment (ROI) im Vergleich zu manuellen Penetrationstests und einer 80 schnelleren Behebung von Sicherheitslücken

Zu den Kunden gehören McKesson, NBC Universal, Francisco Partners, Total Energies, Amadeus, Leroy Merlin und Damen Shipyards

Hadrian, die agentische, KI-gestützte Plattform für offensive Cybersicherheit, kündigte heute eine Finanzierungsrunde über 40 Millionen US-Dollar an, die von Forgepoint Capital International und SmartFin unter Beteiligung der bestehenden Investoren HV Capital, Motive Partners, Picus Capital und Oetker Ventures mitgeleitet wird. Mit der Finanzierungsrunde steigt die bisher eingeworbene Finanzierung auf insgesamt 65 Millionen US-Dollar und wird die Expansion in der EMEA-Region und den USA finanzieren und die Investitionen in die Entwicklungs- und Forschungsteams von Hadrian verstärken.

Die Finanzierungsrunde erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem KI die Landschaft der offensiven Cybersicherheit grundlegend verändert. Berichte über KI-Agenten, die aus Testumgebungen entkommen und die Systeme von Unternehmen völlig ohne menschliche Steuerung hacken, haben in den letzten Wochen die Schlagzeilen dominiert. In seiner jüngsten Veröffentlichung gab das KI-Unternehmen Anthropic bekannt, dass Kriminelle und staatlich unterstützte Hackergruppen seine KI-Modelle genutzt haben, um ganze Angriffsketten zu automatisieren und Zero-Day-Exploits zu schreiben. Die Angreifer agieren jetzt in Maschinengeschwindigkeit, aber viele Sicherheitsteams hinken der aktuellen Entwicklung um Jahre hinterher, wobei die Daten zeigen, dass 87% der Organisationen immer noch manuelle Penetrationstests durchführen.

Darüber hinaus lenkt sie die Fülle an irrelevanten Signalen ab: mehr als 70% der Sicherheitsteams fällt es schwer zu bestimmen, welche Schwachstellen ausnutzbar sind wenig überraschend, wenn sich nur 0,47 der Befunde von Schwachstellenscannern als tatsächlich ausnutzbar erweisen. Dies bedeutet, dass 99,5 der Alarme, auf die sich die Teams konzentrieren, keine Maßnahmen erfordern.

Aus diesem Grund gibt es einen klaren Bedarf für eine Lösung, die tatsächliche Bedrohungen erkennt und relevante Warnmeldungen von irrelevanten unterscheidet. Hadrian versetzt Unternehmen in die Lage, die Sicherheit mit den Augen eines Hackers zu sehen, indem der digitale Fußabdruck abgebildet wird, Risiken aufgedeckt werden und die Behebung von Schwachstellen für Sicherheitsteams priorisiert wird, um ihre externen Angriffsflächen abzusichern. Der Mensch legt das Ziel fest und trifft die wesentlichen Entscheidungen, während die KI im Hintergrund die Arbeit übernimmt, indem sie eine Testabdeckung, wiederholte Tests und eine Geschwindigkeit bietet, die kein Team rund um die Uhr leisten kann.

Um dies zu erreichen, kombiniert Hadrian kontinuierliches Angriffsflächenmanagement und KI-gestützte, agentische Penetrationstests in einer einheitlichen Plattform der einzige Anbieter, der diesen Ansatz verfolgt. Atlas erfasst kontinuierlich die externe Angriffsfläche und nutzt speziell dafür entwickelte KI-Agenten, um zu validieren, welche Schwachstellen tatsächlich ausnutzbar sind. Nova bietet agentische Penetrationstests auf dem Niveau menschlicher Experten und darüber hinaus. Gemeinsam erzielen sie Ergebnisse, die Folgendes umfassen:

10-fach bessere Sichtbarkeit kritischer Schwachstellen

80 schnellere Behebung von Sicherheitslücken

5-facher ROI im Vergleich zu manuellen Penetrationstests

Da Atlas und Nova denselben Kontext nutzen, können Sicherheitsteams von kontinuierlicher Sichtbarkeit zu tiefergehenden Tests übergehen. Sie müssen dabei nicht bei null anfangen.

Hadrian wurde von Rogier Fischer, Olivier Beg, Tijl van Vliet und Maurice Clin gegründet. Rogier Fischer und Olivier Beg waren bereits als Jugendliche als Ethical Hacker tätig und wurden später Serienunternehmer. Rogier Fischer gründete eine der ersten Krypto-Börsen Europas, bevor er gemeinsam mit Olivier Beg an Hadrian arbeitete. Sie gründeten das Unternehmen, um offensive IT-Sicherheit anzubieten, die kontinuierlich und in großem Umfang betrieben werden kann und Teams mehr Reichweite gibt, ohne ihnen die Entscheidungskompetenz zu nehmen.

Rogier Fischer, CEO von Hadrian, erläuterte: "Jedermann kann sehen, dass KI die Bedrohungslage verändert. Sie könnte auch Teil der Lösung sein. Aber die meisten Menschen konzentrieren sich darauf, die falschen Bereiche zu automatisieren. Wir haben schon mit Large Language Models (LLMs) gearbeitet, bevor sie sich allgemein durchgesetzt haben und wir wissen, dass KI erheblich schneller arbeiten kann als jedes menschliche Offensive-Security-Team. Daher haben wir eine Plattform gebaut, die die Angriffspfade von Hackern emuliert, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre wesentlichen Risiken zu verstehen und ihre Sicherheitsressourcen angemessen zu priorisieren."

Damien Henault, Managing Director und Partner bei Forgepoint Capital International, erklärte: "Es gibt zu viele Schwachstellen und Ablenkungen, die es den Teams erschweren, fokussiert zu bleiben. Sie benötigen daher Tools, die ihnen helfen, klar zu sehen und wie KI-gestützte Hacker zu denken. Hadrians KI-native, durchgängige Sicherheitslösung vereint sowohl die Tiefe als auch die Breite und unterstützt seine Kunden dabei, den Fokus auf die wesentlichen Probleme und Risiken zu legen. Die Unternehmen, die die Plattform nutzen, belegen den innovativen Ansatz und die Stärke des Teams. Deshalb unterstützen wir Hadrian."

Saumitra Dubey, Partner bei SmartFin, erläuterte: "Rogier Fischer und sein Team haben mit Hadrian eine agentische KI-Plattform für Cybersicherheit entwickelt, die im Bereich der offensiven Cybersicherheit wirklich neue Maßstäbe setzt. Hadrians wachsende Vertragswerte im Enterprise-Bereich, sein globaler Kundenstamm und seine außergewöhnlichen Kundenbindungsraten im Enterprise-Segment zeigen sowohl die Stärke seines Produkts als auch die Fähigkeit des Teams, sich erfolgreich gegen die größten etablierten Akteure der Cybersicherheitsbranche durchzusetzen. Diese Finanzierung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, der die nächste Wachstumsphase von Hadrian beschleunigt, wobei wir das Ziel unterstützen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit zu werden und ein Unternehmen mit einem neunstelligen Umsatz aufzubauen."

Hadrian kooperiert mit Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Europa, darunter führende Fortune-500-Unternehmen und innovative Unternehmen, wie McKesson, NBC Universal, Francisco Partners, Total Energies, Amadeus, Leroy Merlin und Damen Shipyards.

Alessio Setaro, Digital Solutions Leader bei Leroy Merlin, erklärte: "Leroy Merlin betreibt hochentwickelte Omnichannel-Schnittstellen und jede neue Lösung und digitale Integration erhöht die Komplexität dessen, was wir schützen müssen. Hadrian hilft uns, exponierte Assets aufzuspüren, die sich unserer Kontrolle entziehen, und so zu testen, wie es ein Angreifer tun würde. Dies hat unserem Team klare Prioritäten aufgezeigt. Wir freuen uns über den Abschluss dieser Finanzierungsrunde und Hadrians weitere Entwicklung."

Hans Quivooij, CISO bei Damen Shipyardss, erläuterte: "Hadrian verändert den Blick auf unsere externe Angriffsfläche. Anstatt sich auf regelmäßige Bewertungen und ein bekanntes Asset-Inventar zu verlassen, verfügen wir nun über eine kontinuierliche Sichtbarkeit dessen, was ein Angreifer tatsächlich sehen und möglicherweise ausnutzen kann. Für ein globales Unternehmen wie Damen Shipyardss veranschaulicht diese Fähigkeit, unbekannte Risiken zu erkennen und unsere Teams auf die Risiken zu fokussieren, die wirklich wichtig sind, den Ursprung, weshalb Hadrian einen Mehrwert liefern kann."

Hinweise für die Redaktion:

Über Hadrian

Hadrians automatisierte Plattform für offensive Sicherheit unterstützt Sicherheitsteams, Sicherheitslücken zu identifizieren, zu überprüfen und zu schließen, bevor sie ausgenutzt werden können. Ihre agentenbasierte Engine liefert kontinuierliche Erkennung und Validierung der kritischsten Cyberrisiken einer Organisation und unterstützt die Teams bei deren Behebung. Die von hochqualifizierten IT-Sicherheitsexperten trainierte Engine passt sich an die individuelle Umgebung jedes Unternehmens an, um Risiken, die Angreifer tatsächlich ausnutzen können, kontinuierlich zu untersuchen, zu entdecken und zu validieren. Gekoppelt mit einem firmeneigenen, vorausschauenden Discovery Agent verifiziert Hadrian Behebungsmaßnahmen autonom, um eine lückenlose End-to-End-Sicherheitslösung bereitzustellen. Globale Kunden, einschließlich führender Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf Hadrian, um ausgefeilte Angriffe zu verhindern, die Verteidigung zu stärken und die Cyber-Resilienz zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter hadrian.io und folgen Sie Hadrian auf LinkedIn.

Über Forgepoint Capital

Forgepoint Capital ist eine führende Risikokapitalgesellschaft, die Partnerschaften mit transformativen Unternehmen für Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Infrastruktursoftware zum Schutz der digitalen Zukunft eingeht. Mit dem größten auf diesen Sektor spezialisierten Investmentteam, über 1,2 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen und einem aktiv verwalteten Portfolio von über 40 Unternehmen bringt das Unternehmen insgesamt mehr als 100 Jahre Erfahrung im Unternehmensaufbau und seinen globalen Advisory Council von mehr als 100 Branchenführern ein, um außergewöhnliche Unternehmer zu unterstützen, die Innovationen weltweit vorantreiben. Im Jahr 2015 gegründet und mit Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und in London sowie mit Standorten in Madrid und Paris ist Forgepoint stolz darauf, Unternehmen, die ihre Marktsegmente prägen dabei zu helfen, ihr Marktpotenzial auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter forgepointcap.com und folgen Sie Forgepoint auf LinkedIn.

Über SmartFin

Smartfin ist eine europäische Risikokapital- und Wachstumskapitalgesellschaft mit Hauptsitz in Brüssel, die mehr als 600 Millionen Euro an Investitionszusagen verwaltet. Das Unternehmen konzentriert sich auf B2B-Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase. Gegründet im Jahr 2014 zeichnet sich SmartFin durch die Kombination von fundierter Investmenterfahrung mit umfassender operativer Expertise aus, die seine Portfoliounternehmen aktiv unterstützt, um sich zu international führenden Unternehmen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter smartfinvc.com und folgen Sie Smartfin auf LinkedIn.

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