Die Krankenkassenreform soll zum 01.01.2027 in Kraft treten. Kritiker sehen Nachteile, da ein Großteil der Entlastung der Krankenkassen über höhere Mitgliedsbeiträge erfolgen soll. Besonders Gutverdiener zahlen mehr. Das wiederum erhöht das Interesse an privaten Krankenversicherungen mit kurzen Wartezeiten und sehr umfangreichen Gesundheitsleistungen. Der Tarif BestensGesund erfüllt die Ansprüche mit flexiblen Selbstbehalten ohne erneute Gesundheitsprüfung und dem Cash-Back bis 3.190 € jährlich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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