Axpo, der Kanton Aargau und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) haben in Suhr mit dem Bau einer Agri-Photovoltaik-Forschungsanlage begonnen. Das Projekt mit 600 Kilowatt Leistung sei Teil des mehrstufigen, kantonalen Programms "AgriSolar Forschung", teilte der Schweizer Konzern am Freitag mit. Es sei die zweite von insgesamt drei geplanten Agri-Photovoltaik-Anlagen, bei denen die Doppelnutzung der Flächen erforscht und wissenschaftlich begleitet werde. Die erste Anlage befindet sich über einer Obstplantage am FiBL-Standort in Frick, nun folgt eine Anlage auf Ackerland. Die Versuchsfläche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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