Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.220 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, die Commerzbank und Volkswagen, am Ende Infineon, Brenntag und BASF.



"Sinkende Energiepreise und eine Entspannung im Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und China sorgen im Dax zunächst für Rückenwind", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Aussicht auf russische Diesellieferungen in die USA nehme zwar etwas Druck von den internationalen Energiemärkten, politisch bleibe die Entwicklung allerdings brisant, da sich damit auch die Kräfteverhältnisse im Ukraine-Krieg verschieben könnten. Gleichzeitig bleibe die Lage im Nahen Osten angespannt.



"Die Entlastung bei den Energiepreisen ist für die Aktienmärkte derzeit mehr wert als manche gute Konjunkturzahl", fügte der Analyst hinzu. "Sie nimmt Druck von der Inflation, den Notenbanken und damit möglicherweise auch von den Anleiherenditen. Allerdings ist der Rückgang der Energiepreise noch keine Entwarnung für die zahlreichen anderen Belastungsfaktoren."



Der heutige Handel dürfte mangels wichtiger Konjunkturdaten und bei eingeschränkter Aktivität an den US-Märkten zunächst ruhig verlaufen. "Doch die Ruhe könnte trügerisch sein. Mit dem offiziellen Beginn der US-Berichtssaison steht den Anlegern eine möglicherweise turbulente Woche bevor", so Lipkow. "Vor allem die großen Banken werden zeigen müssen, ob ihre Geschäftsentwicklung die hohen Erwartungen der Börse rechtfertigt."





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