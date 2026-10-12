Frankfurt am Main (ots) -Frankfurt wird wieder zum Treffpunkt der aktuellen Jazzszene: Vom 13. bis 17. Oktober hat das Deutsche Jazzfestival unter anderem Émile Parisien, Myra Melford, Louis Sclavis, Emma Rawicz, Norma Winstone, Shake Stew feat. Naïssam Jalal mit Deutschlandpremiere und die hr-Bigband zu Gast. Den Auftakt bildet erstmals ein Eröffnungsabend im Foyer des hr-Sendesaals mit der Verleihung des Frankfurter Jazzstipendiums an Finn Heine. Die Clubnacht präsentiert die lokale Jazzszene.Mit einem Eröffnungsabend im Foyer des hr-Sendesaals beginnt das Festival in diesem Jahr erstmals bereits am Dienstag, 13. Oktober. Am Mittwoch, Donnerstag und Samstag reicht im hr-Sendesaal das Spektrum von eigens für das Deutsche Jazzfestival entwickelten Projekten über Begegnungen etablierter, internationaler Größen mit einer jüngeren Generation bis hin zu den Konzerten der hr-Bigband und Gästen. Bei der Clubnacht am Freitag gestalten die Frankfurter Jazzveranstalter das Programm und zeigen die Vielfalt der lokalen Szene.hr2-kultur überträgt alle Abende aus dem hr-Sendesaal live, ebenso das Konzert aus der Milchsackfabrik im Rahmen der Clubnacht.Programm Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2026Dienstag, 13. Oktober, 19 Uhr, Foyer des hr-Sendesaals- Christof Lauer "Odyssea Sonorum!"- Verleihung des Frankfurter Jazzstipendiums an Finn Heine für sein Projekt "Traumfabrik Jazzorchester" mit kurzem Set seines Quartetts- Thärichens TentettMittwoch, 14. Oktober, 19 Uhr, hr-Sendesaal- Andrés Coll "Odyssey" feat. Majid Bekkas- Louis Sclavis Quartet "India"- Ali Neander meets hr-Bigband "Guitar Unlimited" (Uraufführung)Donnerstag, 15. Oktober, 19 Uhr, hr-Sendesaal- Darius Blair / Finn Heine Group feat. Sasha Berliner "Sketches of Frankfurt" (Uraufführung)- Myra Melford's Fire and Water Quintet- Shake Stew feat. Naïssam Jalal (Deutschlandpremiere)Freitag, 16. Oktober, Clubnacht- "Being Hipp" + Q&A, Mal Seh'n Kino- Sarah Chaksad Sextett, Jazz-Initiative in der Romanfabrik- Steve Carrington "Triofinity", Jazzkeller- Tom Schlüter Trio feat. Alberto Menendez, Denkbar- Panimo | Mampf- DER SALON TANZT! Live & DJ & DJ & Live, Die Fabrik außer Haus im Konzertsaal Bonifatius- Wilson de Oliveira Quintet, Frankfurt Art Bar- Mad Hatter feat. Ivars Arutyunyan, Milchsackfabrik- "Witch 'n' Monk + Schiffelholz", F.I.M. im Club VoltaireSamstag, 17. Oktober, 19 Uhr, hr-Sendesaal- hr-Bigband feat. Emma Rawicz "Carte Blanche" (Uraufführung)- Norma Winstone / Elliot Galvin (Deutschlandpremiere)- Émile Parisien "Floating"Ausführliche Infos zum Programm gibt es auf hr2.deTickets- Foyer des hr-Sendesaals: 29 Euro (U30: 15 Euro)- hr-Sendesaal: 49 Euro (U30: 25 Euro)Tickets gibt es auf hr-ticketcenter.de oder telefonisch unter 069 155-2000. Tickets für die Clubnacht sind über die beteiligten Veranstalter erhältlich.Das Deutsche Jazzfestival Frankfurt 2026 ist eine Veranstaltung des Hessischen Rundfunks/hr2-kultur in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt am Main/Dezernat für Kultur und Wissenschaft, der Fabrik in Kooperation mit dem Konzertsaal Bonifatius, dem Jazzkeller, der Jazz-Initiative in Kooperation mit der Romanfabrik, der Denkbar, der Milchsackfabrik, dem Mampf, der Frankfurt Art Bar, dem Mal seh'n Kino und dem F.I.M. in Kooperation mit dem Club Voltaire.Zur hr-PressestelleWeitere Bilder zum Download (https://www.hr.de/presse/fotos-und-logos/index.html)Pressekontakt:PressereferentinJanina SchmidTel.: 069 155 4498E-Mail: janina.schmid@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6368982