Wie kämpft man am besten gegen die steigende Anzahl von KI-Betrugsfällen an? Laut einigen Sicherheitsexpert:innen lautet die Antwort ebenfalls KI. Sie setzen Bots ein, um Betrüger:innen in Schach zu halten. Wie das funktioniert. Künstliche Intelligenz soll Menschen eigentlich helfen. Wie sich zeigt, werden die Tools aber seit ihrem Aufkommen genutzt, um Schaden anzurichten. Einer der Sektoren, der besonders von Chatbots und Agenten profitiert, sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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