Skopje (ots) -Das wachsende Handels- und Tourismusaufkommen eröffnet Serbien und Nordmazedonien neue Chancen im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrad.Die B2B-Networking-Veranstaltung "Visit Serbia" in Skopje brachte mehr als 50 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Tourismus zusammen, um Business-Partnerschaften im Vorfeld der Expo auszuloten. Die Veranstaltung, die im Rahmen der internationalen "Visit Serbia"-Roadshow organisiert wurde, stellte zudem Potenziale für gemeinsame Tourismusinitiativen vor.Nordmazedonien wird mit einem nationalen Pavillon unter dem Motto "All Rhythms of the Sun" an der EXPO 2027 teilnehmen und dabei Musik, Gastronomie, Wein, Tourismus, Kultur und Kreativwirtschaft des Landes präsentieren."Wir laden die Wirtschafts- und Tourismusakteure Nordmazedoniens dazu ein, die EXPO 2027 Belgrad als gemeinsame Chance für unsere Region zu nutzen", sagte Danilo Jerinic, CEO der EXPO 2027 Belgrad.Das Wirtschaftsprogramm der Expo umfasst sechs Foren, einen zweitägigen Global Business and Technology Summit, mehr als 250 bilaterale Veranstaltungen und über 50.000 Geschäftstreffen. Eine digitale B2B-Plattform wird Unternehmen dabei unterstützen, potenzielle Partner zu finden und Treffen zu vereinbaren.Die Teilnehmenden erörterten zudem Möglichkeiten, durch gemeinsame touristische Angebote und gezielte Anreize Reiserouten zu fördern, die beide Länder miteinander verbinden. Von Januar bis Juli 2026 reisten 82.047 Besucherinnen und Besucher aus Nordmazedonien nach Serbien - ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Die EXPO 2027 Belgrad findet vom 15. Mai bis 15. August 2027 unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All" statt. Die 93-tägige Ausstellung wird mehr als 140 Teilnehmende zusammenbringen und voraussichtlich rund vier Millionen Besuche verzeichnen.More information: EXPO 2027 Belgrade (https://expobelgrade2027.org/mediaCorner.php?lng=srb)Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6368977