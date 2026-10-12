München (ots) -Sechsteilige Krimi-Thrillerserie ab 23. Oktober 2026 in der ARD MediathekWenn die eigene Erinnerung zum gefährlichsten Gegner wird: Sechs Monate lang fehlt von Amelie jede Spur. Dann wird ihre Leiche in einem abgelegenen Moor gefunden. Für ihre Tante, die Polizistin Pia Kraus (Julia Koschitz), steht fest: Sie will den Mörder ihrer Nichte finden. In der ARD Degeto/ORF-Koproduktion gerät Pia in einen doppelten Wettlauf mit der Zeit: Während sie immer tiefer in die Geheimnisse ihres eigenen Dorfes vordringt, breitet sich eine persönliche Veränderung wie ein düsterer Schatten über ihre Arbeit und ihr Leben aus. Je näher Pia der Wahrheit kommt, desto mehr gerät ihre eigene Wahrnehmung ins Wanken."Das Vergessen - Spurlos im Moor" ist ein Krimi-Thriller über einen Mord, der eine ganze Dorfgemeinschaft erschüttert und längst verdrängte Geheimnisse ans Licht bringt. Die sechsteilige Serie verbindet einen düsteren Kriminalfall mit einer unheimlichen Spurensuche: Was geschah wirklich in der Nacht, in der Amelie verschwand? Wem kann Pia noch trauen? Und was ist in diesem Dorf über Jahre verborgen geblieben?Julia Koschitz über ihre Rolle: "Pia hat eine so unumstößliche Mission, dass sie kaum zum Nachdenken kommt. So unbedingt, wie sie ihre Nichte finden will, macht sie sich auf die Suche nach dem Grund für dieses Unglück, weil sie ihrer Schwester diese Antwort nicht schuldig bleiben will. Sie rennt um die Wette mit der Zeit und ihren schwindenden Kapazitäten."Unter der Regie von Daniel Geronimo Prochaska und Johanna Moder spielen an der Seite von Julia Koschitz u. a. Matthias Koeberlin, Anja Pichler, Fabia Matuschek, Martina Ebm, Bardo Böhlefeld, Regula Grauwiller, Julian Looman, Oliver Rosskopf, Leopold Pallua und León Orlandianyi.Ab 23. Oktober 2026 sind alle sechs Folgen von "Das Vergessen - Spurlos im Moor" in der ARD Mediathek abrufbar. Im Ersten startet die Serie am 24. Oktober um 20.15 Uhr mit vier Folgen. Das Finale mit den letzten beiden Teilen läuft am 25. Oktober ab 21.45 Uhr.Inhalt: Die Polizistin Pia Kraus (Julia Koschitz) will das mysteriöse Verschwinden ihrer 17-jährigen Nichte Amelie (Fabia Matuschek) aufklären. Sechs Monate fehlt von ihr jede Spur, dann wird ihre Leiche in einem nahegelegenen Moor gefunden. Der grausame Fund erschüttert nicht nur Amelies Mutter Caro (Martina Ebm), sondern das gesamte Dorf.Für Pia beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Sie will den Mörder finden. Doch während der Ermittlungen erhält sie selbst eine erschütternde Diagnose: eine frühe Form von Alzheimer. Ihre Erinnerungen beginnen zu verblassen, ihre Wahrnehmung gerät immer mehr ins Wanken. Der Druck wächst und belastet ihre Familie, ihre Freundschaften und die gesamte Dorfgemeinschaft.Je tiefer Pia in den Fall eintaucht, desto mehr stößt sie auf ein Geflecht aus Geheimnissen, Lügen und verdrängten Konflikten. Und mit jeder neuen Spur stellt sich die Frage, wie sehr sie ihrer eigenen Wahrnehmung noch vertrauen kann. Die Antworten, die Pia schließlich findet, bringen weder Frieden noch Erlösung - weder für sie noch für das Dorf."Das Vergessen - Spurlos im Moor" ist eine Produktion der Odeon Fiction und Mona Film in Koproduktion mit der ARD Degeto Film für ARD und ORF. Produzenten sind Lynn Schmitz (Odeon Fiction) sowie Gudula von Eysmondt und Thomas Hroch (Mona Film). Die Redaktion bei der ARD Degeto Film liegt bei Sebastian Lückel und Christoph Pellander, für den ORF ist Sabine Weber verantwortlich. Regie führen Daniel Geronimo Prochaska (Folgen 1-4) und Johanna Moder (Folgen 5-6). Die Drehbücher schrieben Timo Lombeck, Marcel Kawentel und Rebekka Reuber. Für die Kamera verantwortlich sind Adrian Bidron und André Mayerhofer. Gefördert wird die Produktion durch FISAplus, ABA und das Land Oberösterreich. Gedreht wurde in Wien und Oberösterreich.Weitere Informationen finden Sie im digitalen Pressedossier unter: https://pressekits.ard.de/das-vergessenAlle sechs Folgen von "Das Vergessen" sind für akkreditierte Journalist:innen im ARD-Vorführraum abrufbar.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Natascha LieboldARD Degeto PressestelleTel.: 069/1509-346E-Mail: Natascha.Liebold@degeto.deFabienne SygullaARD-ProgrammdirektionKommunikation | PRE-Mail: fabienne.sygulla@ard.dePR Heike AckermannElna LindgensTel: 089/ 649 865-0E-Mail: elna.lindgens@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6368983