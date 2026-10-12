BÖRSE AKTUELL: Ölpreis trotz Angriffen auf Saudi-Arabien gesunken - Märkte warten auf Verbraucherpreisindex (12.10.2026)

Trotz der jüngsten Eskalation im Nahen Osten starten die globalen Aktienmärkte mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche. Anleger blicken primär auf die von Donald Trump angekündigte "Energie-Waffenruhe" zwischen Russland und Ukraine sowie auf beruhigende Berichte zu den Transportvolumen in der Straße von Hormuz.

Die S&P 500-Futures verzeichnen ein Plus von 0,3 - ebenso wie die Futures des Nasdaq 100. In Asien zeigt sich ein gemischtes Bild: Der südkoreanische KOSPI gab um mehr als 3 - nach, während die indische Rupie nach einer Intervention der Reserve Bank of India den stärksten Tagesgewinn seit sechs Monaten verzeichnete.

In dieser Woche richten sich alle Blicke auf die US-Verbraucherpreise (CPI) für September am Mittwoch, eine Rede von Fed-Chef Kevin Warsh sowie den Auftakt der Berichtssaison für das 3. Quartal.

?? Fokus Deutschland: Was ist heute für deutsche Anleger besonders relevant?

DAX im Plus dank fallender Energiepreise: Der DAX gewinnt zur Eröffnung rund 0,5 % . Der nachgebende Ölpreis (Brent fällt unter 104 USD) nimmt Druck von den energieintensiven deutschen Industrie- und Chemieaktien (z. B. BASF, Covestro). Sinkende Rohstoffkosten mindern die Marge-Belastung und dämpfen die Inflationssorgen für die Eurozone.

Euro hält sich stabil: Das Währungspaar EUR/USD notiert bei ca. 1,12 . Für exportorientierte DAX-Konzern bedeutet ein stabiler Euro weder zusätzlichen Rückenwind noch starken Gegenwind bei den Fremdwährungserträgen.

Fokus auf Berichtssaison - Zinsaussichten: Zinsmärkte preisen für die Eurozone aktuell kaum weitere Zinserhöhungen ein, auch bedingt durch Sorgen um die französische Staatsverschuldung. Deutsche Anleger sollten in dieser Woche vor allem die Signale der US-Tech-Giganten (u.a. KI-Investitionen von Nvidia und Amazon) und die US-Inflationsdaten beobachten, da diese maßgeblich die Vorgaben für den Heimarkt bestimmen.

??? Energiemärkte und Geopolitik: Rohöl gibt nach

Die Rohölpreise verzeichnen Abschläge: Brent-Öl verliert 0,78 - auf rund 104 USD pro Barrel, während WTI um 1,2 - auf etwa 91 USD sinkt.

Abbildung 1: Brent- und WTI-Rohöl (2026)

Quelle: XTB Research, 12.10.2026

Zudem preist der Markt die Ankündigung von Trump auf Truth Social ein, wonach sich Russland und die Ukraine auf eine sofortige "Energie-Waffenruhe" geeinigt hätten. Die ukrainische Seite wartet derzeit noch auf Details. Parallel dazu steht Trumps Plan im Raum, in Kooperation mit Moskau russischen Diesel auf den Markt zu bringen. Russland kündigte nach der partiellen Aufhebung des Exportverbots die Lieferung von 500.000 Tonnen an....

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