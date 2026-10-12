Mehr als drei Jahre nach seiner gesetzlichen Einführung hat der virtuelle Summenzähler noch immer mit operativen Umsetzungshürden zu kämpfen. Daraus abzuleiten, der physische Summenzähler sei deshalb derzeit die wirtschaftlichere Wahl, wie im Gastbeitrag 'Die Illusion vom virtuellem Summenzähler', greift zu kurz. Denn die heutigen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des virtuellen Summenzählers sagen vor allem etwas über die Prozessreife bei Netz- und Messstellenbetreibern aus und nichts über die grundsätzliche Eignung und strukturelle Wirtschaftlichkeit eines digitalen Messkonzepts. Wir bei Green ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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