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Dow Jones News
12.10.2026 10:09 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Überwiegend leichte Gewinne - Börse Seoul unter Druck

DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend leichte Gewinne - Börse Seoul unter Druck

DOW JONES--Mehrheitlich mit leicht positiven Vorzeichen haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Montag gezeigt. Der negative Ausreißer war die Börse in Seoul, wo es nach der Feiertagspause am Freitag für den Kospi um 3,6 Prozent nach unten ging. Der Index verzeichnete damit bereits den vierten Handelstag in Folge Verluste. Hier belasteten die Abgaben der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-3,8%) und SK Hynix (-3,9%). Die Chip-Werte waren am vergangenen Donnerstag unter Abgabedruck geraten, nachdem die Financial Times berichtet hatte, der Jahresumsatz von OpenAI falle offenbar niedriger aus als bislang signalisiert. Das könne für Halbleiterhersteller eine geringere Nachfrage bedeuten.

Zudem wartet der Markt mit Spannung auf die Quartalszahlen von Taiwan Semiconductor am Donnerstag, an dem der weltgrößte Chip-Hersteller voraussichtlich das sechste Quartal in Folge Rekordgewinne vermelden wird, da die Nachfrage nach KI-Chips weiterhin stark ist. Die Aktien von Taiwan Semiconductor schlossen 0,4 Prozent im Minus. Dagegen stiegen in Hongkong Tencent um 0,1 Prozent. Das Unternehmen plant die Ausgabe von Anleihen in US-Dollar und Offshore-Yuan, um sich frisches Kapital zu sichern, hieß es. Alibaba rückten um 1,0 Prozent vor.

Für den Hang-Seng-Index ging es im späten Handel um 0,1 Prozent aufwärts, der Shanghai-Composite verlor dagegen 0,4 Prozent. In Tokio ruhte zu Wochenbeginn der Börsenandel aufgrund des Feiertags "Tag des Sports".

Leicht stützend wirkte an den Börsen auch der Rückgang der Ölpreise. Ein Barrel der Sorte Brent verlor 0,7 Prozent auf 103,94 Dollar, erholte sich damit aber deutlicher von seinem Tagestief. US-Präsident Donald Trump hatte eine "Energie-Waffenruhe" im Ukraine-Krieg ausgerufen, auch wenn diese weder von der Ukraine noch von Russland bestätigt wurde. Dagegen belasteten die erneuten Angriffe der Huthi-Rebellen in Saudi-Arabien nicht.

Übergeordnet sprachen Markteilnehmer von einer abwartenden Haltung. Es stehen im Wochenverlauf eine ganze Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten auf der Agenda. So am Mittwoch die US-Verbraucherpreise für September und das Beige Book der US-Notenbank, am Donnerstag folgen dann die Erzeugerpreise für September. Hier erhoffen sich die Teilnehmer Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Dazu legen eine Vielzahl von US-Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, darunter Intel, 3M, Netflix, Tesla und Texas Instruments.

In Australien ging es für den S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent nach oben. Bei den Einzelwerten knickten die Aktien der Maas Group um 15,1 Prozent ein und setzten damit den Ausverkauf der vergangenen Woche fort, nachdem der KI-Rechenzentrumsbetreiber Firmus seinen geplanten Börsengang im Wert von 5 Milliarden US-Dollar abgesagt hatte. Firmus verwies dabei auf die anhaltende Marktvolatilität und ungünstige Bedingungen, da die geplante Bewertung bei Investoren auf Skepsis stieß. Maas Group ist mit 3,2 Prozent an Firmus beteiligt. Dazu kamen negative Analysten-Kommentare. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.783,20  +0,8    +0,8      07:00 
Topix 500 (Tokio)     FEIERTAG 
Kospi (Seoul)       6.384,24  -3,7   +51,5      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.236,29  +0,1    -5,4      10:00 
Shanghai-Composite     3.797,24  -0,4    -4,4      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.417,68  +0,3   +16,6      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.934,14  -2,6   -31,4      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.616,14  +0,5    -3,8      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Fr, 9:45 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1204  +0,0   1,1201     1,1228  -4,6 
EUR/JPY           177,53  +0,1   177,31     177,81  -3,5 
EUR/GBP           0,8460  -0,0   0,8462     0,8479  -2,9 
USD/JPY           158,43  +0,1   158,31     158,34  +1,1 
USD/KRW          1.331,77  -0,6  1.340,25    1.342,43  -7,6 
USD/CNY           6,6919  0,0   6,6920     6,6927  -4,3 
USD/CNH           6,6926  0,0   6,6927     6,6931  -4,1 
USD/HKD           7,8474  0,0   7,8474     7,8475  +0,8 
AUD/USD           0,6977  -0,1   0,6982     0,6979  +4,6 
NZD/USD           0,5602  -0,1   0,5609     0,5613  -2,7 
BTC/USD          84.224,37  +0,7 83.614,55    82.485,00  -4,0 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           91,16  -0,8   -0,69      91,85 
Brent/ICE          103,94  -0,7   -0,78     104,72 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.185,36  -0,2   -8,47    4.193,83 
Silber            60,90  +0,2    0,10      60,81 
Platin           1.701,25  +0,8   14,04    1.687,21 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

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October 12, 2026 03:34 ET (07:34 GMT)

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