EQS-News: Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi
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Von der ersten Ausgabe der Frieze Abu Dhabi und dem pulsierenden NOMAD Abu Dhabi bis hin zum Nervenkitzel des Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi mit Etihad Airways und dem legendären Liwa International Festival - Abu Dhabi präsentiert einen mitreißenden und abwechslungsreichen Veranstaltungskalender.
ABU DHABI, VAE, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Veranstaltungssaison in Abu Dhabi hat offiziell begonnen und bietet mehr als 40 Spektakel von Weltklasse, die das Publikum im gesamten Emirat bis Anfang 2027 in ihren Bann ziehen werden.
"Experience Abu Dhabi" präsentiert eines seiner bislang dynamischsten und mitreißendsten Unterhaltungs- und Kulturprogramme. Zu den Höhepunkten zählen die "Yasalam After-Race"-Konzerte mit Künstlern wie Lewis Capaldi und Alex Warren sowie Auftritte von Anyma, Tamer Hosny und Tamer Ashour im Laufe des Jahres 2026. Diese Erlebnisse ergänzen bedeutende globale Höhepunkte wie den Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi mit Etihad Airways und die Frieze Abu Dhabi.
Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm aus den Bereichen Kultur, Sport, Musik, Familienunterhaltung und Lifestyle-Erlebnisse, das unvergessliche Momente für alle verspricht. In dieser Saison stehen zudem renommierte internationale Veranstaltungen im Mittelpunkt, darunter der "Culture Summit Abu Dhabi", die "Abu Dhabi Showdown Week" und die UFC, sowie bedeutende neue kulturelle Erlebnisse wie die Eröffnung des Guggenheim Abu Dhabi und die "Public Art Abu Dhabi Biennial", die ein spannendes neues Kapitel in der Kulturlandschaft des Emirats einläuten.
Hier ein Überblick über das Programm:
Kultur: Kunst, Kulturerbe und immersive Erlebnisse
Das Kulturprogramm von Abu Dhabi vereint das reiche kulturelle Erbe des Emirats mit kulturellen Einrichtungen von Weltklasse und bietet bahnbrechende Ausstellungen, eindringliche Erlebnisse sowie Programme, die das Publikum dazu einladen, Kultur auf neue Weise zu entdecken, sich damit auseinanderzusetzen und eine Verbindung dazu aufzubauen.
Kunst und Kultur, die man nicht verpassen sollte
Lebendige Kulturfestivals und Messen von Weltklasse
Spannende Meilensteine und Feierlichkeiten im Kalender
Unterhaltung: Musik, Sport und außergewöhnliche Erlebnisse
Von Chart-Hits bis hin zu Sportveranstaltungen von Weltklasse - das Unterhaltungsangebot von Abu Dhabi lockt große Namen und Events in das Emirat und sorgt an einigen seiner legendären Veranstaltungsorte für unvergessliche Erlebnisse.
Spannende Top-Events
Veranstaltungen für die Superfans
Spaß, Mode und Lachen
Mit mehr als 40 Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur und Unterhaltung, die von jetzt bis Anfang 2027 stattfinden, bietet der Veranstaltungskalender von Abu Dhabi ein vielfältiges Programm, das Einwohner und Besucher entdecken und genießen können.
Informationen zum Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi:
Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors und der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Umsetzung der globalen Ziele von Abu Dhabi bei.
Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist das DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusindustrie einzusetzen.
Die Vision des DCT Abu Dhabi ist geprägt von den Menschen, dem kulturellen Erbe und der Landschaft des Emirats. Wir setzen uns dafür ein, Abu Dhabis Ruf als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der sich in seinen lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, seinen wegweisenden Initiativen und seinem kreativen Denken widerspiegelt.
Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.ae, und visitabudhabi.ae.
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12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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