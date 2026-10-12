Microsoft, Palantir und Marvell Technology haben in der vergangenen Woche positive Analystenbewertungen erhalten. Während alle drei Unternehmen vom anhaltenden KI-Boom profitieren könnten, überzeugt Marvell Technology im Vergleich aus Wachstumsaussichten und Bewertung besonders. Die künstliche Intelligenz bleibt ein zentraler Wachstumstreiber an den Aktienmärkten. Insbesondere Unternehmen, die von der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen, dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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