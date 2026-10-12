Armin Papperger hat Rheinmetall-Aktien zugekauft und zwar bei rund 950 €. Der Chef des Rüstungskonzerns setzt damit ein Zeichen, während zugleich ein zusätzliches Geschäftsfeld in die Serienfertigung geht. Offen bleibt, ob die Aktie über ihrer wichtigen Unterstützung wieder anzieht. Vorstand kauft, Sparte startet Am 29. September hat Konzernchef Armin Papperger über Xetra 525 Aktien zu durchschnittlich 950,38 € gekauft. Eine Woche später lief in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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