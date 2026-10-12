Bei der Volkswagen-Aktie zeichnet sich endlich eine Stabilisierung ab. Nachdem der Kurs des deutschen Autokonzerns bereits am Freitag um +2% zugelegt hat, startet die VW-Aktie auch mit einem Kursplus von +1% in die neue Handelswoche. Zeichnet sich den endlich ein Silberstreif am Horizont ab? Katastrophale Absatzentwicklung Von einem Silberstreif am Horizont kann keineswegs die Rede sein. Die zum Wochenauftakt von den Wolfsburgern vorgestellten Absatzzahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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