Die Commerzbank hat seit Anfang September bereits 8,13 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Das Problem: Ein Großteil der Käufe erfolgte oberhalb von 40 €, während die Aktie inzwischen nur noch 37,83 € kostet. Gleichzeitig stufte RBC das Papier ab und senkte das Kursziel auf 40 €. Hat das Management bei seinem 1,2-Milliarden-€-Programm zu früh zugegriffen? Rund 340 Millionen € sind bereits investiert Die Commerzbank startete den Rückkauf am 4. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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