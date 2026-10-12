Die Redcare Pharmacy-Aktie konnte sich seit ihrem Tief im März bei rund 31 € deutlich erholen. Am Montag notiert sie aktuell bei etwa 72,70 € und liegt damit wieder auf dem Kursniveau zu Jahresbeginn. Nach dieser kräftigen Gegenbewegung stellt sich die Frage: Reicht die Dynamik für weitere Kurssteigerungen oder ist bereits ein Großteil der Erholung eingepreist? Spannung vor den Quartalszahlen Nach dem starken zweiten Quartal blicken Anleger gespannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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