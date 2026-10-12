In der Debatte über die EEG-Reform fordert der LEE NRW, den Förderbedarf neuer Anlagen getrennt von historischen EEG-Zahlungen zu bewerten. Eine vom Verband beauftragte Kurzstudie der enervis energy advisors GmbH beziffert die EEG-Förderkosten neuer Anlagen im untersuchten Wind- und Solarportfolio auf rund 400 Millionen Euro jährlich. Die Modellrechnung basiert auf den Marktwerten von 2025. Nach Berechnungen der enervis liegen die EEG-Förderkosten neuer Anlagen im untersuchten Portfolio durchschnittlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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