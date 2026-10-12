Im Sommer wurde die Effizienzhaus 55-Plus-Förderung verlängert. Die Neubauförderung sollte laufen, bis die ursprünglich bereit gestellten Mittel aufgebraucht sind, höchstens aber bis Jahresende. Aufgrund der hohen Nachfrage stellt die Regierung nun zusätzliche Mittel bereit. Was die Verbände dazu sagen. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die Förderbank KfW hatten im Dezember 2025 die Förderung des "Effizienzhaus 55"-Standards für Neubauten befristet gestartet. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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