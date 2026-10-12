EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.10.2026 / 10:30 CET/CEST

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Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Erwerb eigener Aktien - 1. Zwischenmeldung



Linz, 12.10.2026 - Die Fabasoft AG (AT0000785407) kauft seit dem 5. Oktober 2026 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 30. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms ("Aktienrückkaufprogramm 2026 II") eigene Aktien über die Börse zurück.

Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 12.046 Aktien erworben:

Datum Gesamtzahl

zurückgekaufter Aktien Anzahl zurückgekaufter

Aktien XETRA Anzahl zurückgekaufter

Aktien Tradegate Durchschnittskurs

(EUR) Volumen

(EUR) 05.10.2026 2.779 2.335 444 16,027636 44.540,80 06.10.2026 1.405 992 413 16,308470 22.913,40 07.10.2026 2.639 2.244 395 16,120235 42.541,30 08.10.2026 2.626 2.228 398 16,142232 42.389,50 09.10.2026 2.597 2.201 396 16,260839 42.229,40

Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 II seit dem 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 12.046 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 II unter https://www.fabasoft.com/de/aktienrueckkaufprogramm-2026-II veröffentlicht.

Kontakt:

Mag. Klaus Fahrnberger

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com

Telefon: +43 732 60 61 62 0

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)