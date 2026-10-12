Unterföhring (ots) -Wie schwer Familie die Koc der Blick in die Vergangenheit fällt, zeigt die 4. Folge von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", zu sehen ab dem 13. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One und zeitgleich auf RTL+. Vom Vater ignoriert, sah Yeliz in ihrer Kindheit keinen Sinn im Leben, schlitterte in Probleme und leidet bis heute unter den psychischen Konsequenzen. Höchste Zeit, wieder frischen Wind und positive Vibe sin ihr Leben zu bringen: Vielleicht mit einem erfolgreichen Dating-Event? Mit dabei: Jimi!Blanker Horror, Schreie und ein dunkler Keller - Yeliz macht mit Schwester Filiz eine Erfahrung der gruseligen Art und testen ein potenziell neues Reality-Format. Im Szenario eines alten Gefängnisses spielen sie eine spannende Escape-Situation nach - Zombies, Maden und blutige Kettensäge inklusive! Könnte das ein vielversprechendes neues TV-Format werden? Auch Jimi sollte eigentlich mit eingebunden werden: "Wir haben uns gedacht, dass Jimi sowas moderieren könnte", so Filiz. Doch kein Wunder: Jimi sieht das Thema "Gefängnis" für sich persönlich zu negativ behaftet und lehnt ab. Filiz hat als Managerin und große Schwester von Yeliz immer ein besonders waches Auge auf neue TV-Gelegenheiten. Schon früh kam die ehemalige türkisch Fußball-Nationalspielerin mit verschiedenen TV-Formaten in Kontakt und brachte ihre Schwester auf den Weg zu einer erfolgreiche Reality-Karriere. Doch Yeliz wird nachdenklich, als sie an ihre Kindheit denkt: "Ich war das schwarze Schaf in der Familie, meine Schwester immer die, die Einsen und Zweien geschrieben hat. Sie hatte einen tollen Freundeskreis, war ein Vorzeigekind. Ich hatte immer nur schlechte Freunde". Filiz meint, die Ursache zu kennen: "Yeliz hatte mir gegenüber immer einen Groll, den sie eigentlich gegenüber Papa gehabt haben müsste". War es Geschwister-Neid und projiziert Yeliz ihren Frust von damals vielleicht auch heute auf Jimi? Dass sie ihren Vater in der Kindheit eigentlich gar nicht kennengelernt hat, sondern nur Zeugin seiner Gewalt wurde, wirkt bis heute nach: "Ich weiß, dass er einmal einen Schrank kaputtgeschlagen hat, da war ich 3 Jahre alt. Das alles hat mich eigen gemacht." Mutter Andrea macht sich Vorwürfe und weiß, dass die damaligen Erlebnisse Schaden angerichtet haben: "Ich wünschte, ihr hättet das alles nicht erleben müssen und ich wäre eine andere Mutter gewesen."Beim Betrachten ihrer Tagebücher erzählt Andrea von der schwierigen Situation, ihre Töchter allein aufziehen zu müssen. Sieht Yeliz hier wieder eine Parallele zu Jimi und ihrer Angst, ihre Tochter ohne präsenten Vater aufwachsen zu sehen? Als sie in jungen Jahren aus den Tagbüchern erfährt, dass ihre Mutter in ihrer Verzweiflung kurzzeitig bereut hat, sie auf die Welt gebracht zu haben, hat sie einen schockierenden Gedanken: "Ich wollte einfach nicht da sein - ich glaube meine Mutter hatte jeden Tag Angst, dass ich mir das Leben nehme. Und darüber habe ich auch sehr oft nachgedacht!" Eine traurige Gewissheit, die Andrea, Filiz und Yeliz auf eine Idee bringen: Wie wäre es, die Tagebücher als Buch zu veröffentlichen und damit Frauen vor Augen zu führen, was häusliche Gewalt in der Ehe bedeutet? Aber eine Sorge schwingt mit: Wie würde Andreas Ex-Mann Savas darauf reagieren? Mit den Vorwürfen von damals konfrontiert, reagiert Savas verwirrt: Er hätte seine Frau nie geschlagen und könne sich nicht erinnern! Gedächtnisverlust? Verdrängung? "Man hört von Frauen nach Trennungen ja viele Sachen, die so nicht stimmen", lautet sein irritierendes Statement.Nach so vielen negativen Vibes möchte Yeliz besonders in Bezug auf Männer nun endlich wieder auf gute Gedanken kommen. Die Idee, in der sich Yeliz wiederfindet: ein Speed Dating-Event mit ihr als Hauptdarstellerin in Hannover! Der Clou: Jimi soll dabei sein und seine Bewertung zu den Date-Bewerbern abgeben. "Es müssen gepflegte Männer sein", scheint Jimi ebenfalls motiviert zu sein, dass Yeliz endlich ihren Traumprinzen findet. Doch die ist sich unsicher: Soll es etwas Langfristiges werden? Oder doch nur ein kurzes Vergnügen? Der große Date-Abend rückt näher und die Nervosität bei Yeliz steigt!- Trailer finden Sie hier- Weitere Infos zur Serie finden Sie hier- Fotos sind hier (https://app.mediasilo.com/review/6ab0e175dc63a827fe9f071e) verfügbarB28 Produktion produziert die sechstteilige zweite Staffel der non-fiktionalen Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher gemeinsam mit Filiz Rose entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, inhaltlich verantwortlich zeichnet Olga Weyrich als Headautorin und Regisseurin, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die zweite Staffel der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 22. September auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One mit jeweils einer der sechs neuen Episoden wöchentlich. Alle Episoden starten zeitgleich auf RTL+.Pressekontakt:betreuende PR-Agentur:FOOLPROOFED GmbHMarkus HermjohannesT: +49 178 251 532 8markus@foolproofed.deSky-Pressekontakt:Selina RastetterSenior Manager, Content PRSelina.Rastetter@rtl.deBilder:Pressebilder SkyBilder.Presse@sky.dehttps://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6369057