Berlin (ots) -Verbraucherzentralen-Podcast hinterfragt soziale Beziehung zu Influencer*innenGekauft wird immer. Die Frage ist längst nicht mehr nur, was, sondern: von wem? Die dritte Staffel des Storytelling-Podcasts "dürfen die das?" der Verbraucherzentrale Berlin ist gestartet. "Para, Sozial" nimmt die einseitige "parasoziale" Beziehung zwischen Follower*innen und Influencer*innen aus mehreren Blickwinkeln unter die Lupe. Es geht um das Konsumverhalten, schwarze Schafe und die Zukunft mit KI-Influencer*innen. Vier Folgen erscheinen im Zwei-Wochen-Takt, jeweils donnerstags um 17 Uhr. Anfang Dezember folgt eine Bonusfolge zum Weihnachtsgeschäft, als Jahresrückblick auf Verbraucherthemen.Wer hat nicht schon einmal etwas gekauft, weil ein Influencer es empfohlen hat? Host Yasmin Polat begibt sich auf die Suche nach den Hintergründen und fragt, wie diese Nähe entsteht, wann sie in Betrug oder Sucht kippt und wie sich Follower*innen schützen können.Stimmen aus der StaffelZu Wort kommen Wissenschaftler*innen, Verbraucherschützer*innen und ein Creator, der bewusst auf klassische Werbekooperationen verzichtet.Prof. Dr. Astrid Müller (Medizinische Hochschule Hannover) über Kaufsucht: "Ich habe Patient*innen gesehen, die tatsächlich zwischen sechs und zehn Stunden täglich gebrowst haben."Marian Kulig (Faktencheck Finanzen, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen) über unseriöse Finfluencer*innen auf Social Media: "Die eigentliche Abzocke findet erst im Privaten statt."Die HostYasmin Polat ist Podcasterin und Autorin. Sie übernimmt das Format von Patrick Lohmeier. Zuvor hat sie erfolgreiche Storytelling- und Newsformate moderiert, u.a. FOMO - Was habe ich heute verpasst? (Spotify Original); Skandal, Skandal (Wondery) sowie seit Anfang des Jahres ihr eigens produziertes Format "Der Family Chat". In der neuen Staffel von "dürfen die das?" nähert sie sich dem Thema als Journalistin und Konsumentin zugleich: alltagsnah, selbstironisch, mit Fragen, die in die Tiefe gehen, und einem narrativen Bogen.Weitere Informationen"Para, Sozial" erscheint auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und YouTube sowie auf www.verbraucherzentrale.de. Transkripte sind verfügbar. Der Podcast wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Dr. Grit KittelmannT +49 30 21485-213kittelmann@vz-bln.deHenning KunzT +49 30 21485-213kunz@vz-bln.deOriginal-Content von: Verbraucherzentrale Berlin e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180388/6369052