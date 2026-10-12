Berlin (ots) -Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Bas hat ihren Rücktritt von beiden Ämtern angekündigt. Als Grund nennt sie den Tod ihrer Stieftochter und die Notwendigkeit, sich ausreichend Zeit für die Verarbeitung ihrer Trauer zu nehmen. Zugleich kritisiert sie öffentliche Angriffe aus den Reihen des Koalitionspartners während dieser persönlich schwierigen Zeit.Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, René Springer, erklärt dazu:"Der Tod eines Familienmitglieds ist ein schwerer Schicksalsschlag. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt Bärbel Bas und ihrer Familie. Wir wünschen ihr viel Kraft und die nötige Zeit, um diesen Verlust zu verarbeiten.In der Arbeits- und Sozialpolitik haben wir als AfD-Fraktion häufig grundlegend andere Positionen vertreten und uns mit Bärbel Bas harte politische Auseinandersetzungen geliefert. Wir haben sogar ihre Entlassung aus dem Ministeramt gefordert. Zu dieser politischen Bewertung stehen wir weiterhin. Doch politische Gegnerschaft darf niemals den Blick dafür verstellen, dass hinter jedem Amt ein Mensch steht.Ihre Entscheidung, sich in dieser schwierigen Lebensphase aus der ersten Reihe der Politik zurückzuziehen, verdient unseren Respekt."Pressekontakt:Pressestelleder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel. 030 22757029Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/6369045