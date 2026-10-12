Rubean erwartet, von der in Deutschland geplanten Einführung einer Registrierkassenpflicht für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als EUR 100.000 zu profitieren. Nach Schätzungen des Unternehmens könnten 2,0-2,3 Mio. Betriebe unter die neuen Vorgaben fallen. Rubean hebt hervor, dass seine SoftPOS-Lösung bereits eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) für die Fiskalisierung integriert. Aus unserer Sicht stellt die regulatorische Initiative einen weiteren potenziellen Treiber für die SoftPOS-Adoption dar, insbesondere bei kleineren Händlern, die kosteneffiziente, softwarebasierte Bezahllösungen suchen. Allerdings bleiben der tatsächlich adressierbare Markt und das Umsatzpotenzial ungewiss, zumal der jüngste Vorschlag der Bundesregierung eine Umsetzung erst im Jahr 2028 vorsieht. Wir lassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unser BUY-Rating sowie unser Kursziel von EUR 10,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rubean-ag
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