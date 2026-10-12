Das Porto steigt - mal wieder. Beschlossene Sache ist das zwar nicht, aber so gut wie sicher: Ein Behördenpapier weist den Weg. Erstmals springt das Standardbrief-Porto auf mehr als einen Euro. Der Briefversand wird sich in Deutschland aller Voraussicht nach so stark verteuern wie noch nie. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte in Bonn ihren Plan, dem zufolge das Briefporto zum Januar 2027 um 20,35 Prozent steigen kann. Es geht um den "Preis-Erhöhungsspielraum" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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