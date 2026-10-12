Wien (www.anleihencheck.de) - Nach der letztwöchigen Abwärtsüberraschung bei den US-Arbeitsmarktdaten für September wird der Fokus diese Woche auf der Verbraucherpreisinflation (VPI) für eben jenen Monat liegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Immerhin könnte die Entwicklung der Preisdynamik ausschlaggebend dafür sein, ob die Federal Reserve bereits im Oktober die Zinsen erneut anhebe, oder eine Pause einlege. Der Konsens erwarte aktuell einen Anstieg der Gesamtinflation von 3,4% p.a. auf 3,6% p.a., wofür abermals vor allem die Energiepreiskomponente (Stichwort Kraftstoffpreise) verantwortlich sein sollte. Bei der Kerninflationsrate, welche den zugrundeliegenden Preisdruck abbilde, werde hingegen ein moderater Anstieg von 2,4% p.a. auf 2,5% p.a. angenommen, die Entwicklung von Komponenten wie den Wohnkosten werde hier im Mittelpunkt stehen. Das Nowcasting Modell der Cleveland Fed setze eine ähnliche Entwicklung der Inflation wie der Konsens an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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