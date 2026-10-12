Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sorgen um die Stabilität des europäischen Rentenmarktes haben in der vergangenen Woche etwas nachgelassen, von einer deutlichen Entspannung kann jedoch keine Rede sein, so die Analysten der Helaba.Die EWU-Spreads lägen trotz der jüngsten Tendenz zur Einengung weiterhin auf hohem Niveau. Im Fokus würden französische Anleihen bleiben, zehnjährige OATs würden derzeit bei 4,85% rentieren, nachdem sie kurzzeitig die 5%-Marke touchiert hätten - höchstes Niveau seit 2002. Auch der Nahostkonflikt spiele an den Märkten eine große Rolle. Hinweise auf eine Lösung gebe es weiterhin nicht. Die Energiepreise seien großen Schwankungen unterworfen, lägen letztlich aber weiterhin auf hohem Niveau. Vor diesem Hintergrund würden die Finanzmärkte von Inflationssorgen in Schach gehalten. An den Geldmärkten würden weitere Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank eingepreist, die Zinsfantasie sei jedoch gedämpfter als noch vor einiger Zeit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de