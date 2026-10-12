Berlin (ots) -Mit der Mehrheitsübernahme des nordischen digitalen Handelsmarketing-Unternehmens Tjek erweitert Bonial seine Präsenz von zwei auf sechs europäische Märkte und entwickelt seinen europäischen Retail Marketing Hub konsequent weiter.Die Bonial Group übernimmt Tjek, einen führenden Anbieter für digitales Handelsmarketing in Nordeuropa. Mit der Akquisition weitet Bonial sein aktuelles Geschäft von Deutschland und Frankreich auf Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland aus. Damit ist die Bonial Group künftig in sechs Märkten vertreten und stärkt die europäische Präsenz ihres Retail Marketing Hubs, der Reichweite, Technologie und Expertise für digitales Handelsmarketing bündelt.Tjek mit Hauptsitz in Kopenhagen wurde 2009 gegründet und erreicht mit seinen Shopping-Plattformen 2,5 Millionen monatliche Nutzerinnen und Nutzer. Dazu gehören eTilbudsavis in Dänemark, eTilbudsavis und Mattilbud in Norwegen, eReklamblad in Schweden sowie eTarjouslehdet in Finnland. Die Plattformen bündeln digitale Prospekte und Angebote verschiedener Handelssegmente und ermöglichen Marken zudem gezielte Kampagnen. Morten Bo und Jack Tolboe bleiben weiterhin CEO beziehungsweise COO und zugleich Miteigentümer von Tjek.Mark Dekan, Vorstand "Commerce" von Axel Springer: "Mit Tjek macht Bonial den nächsten Schritt in seiner europäischen Expansion. Die Akquisition bringt das Unternehmen in die nordischen Märkte und stärkt seine Positionierung im digitalen Retail Marketing. Zugleich zeigt sie, wie wir unser Commerce-Portfolio gezielt weiterentwickeln: durch führende lokale Anbieter, klare strategische Logik und gezielte Akquisitionen, die neue Wachstumspotenziale erschließen.""Mit Tjek gewinnen wir ein starkes Unternehmen mit hoher lokaler Relevanz und einem Team, das die nordischen Märkte sehr gut kennt. Mit der Expansion von zwei auf sechs Märkte entwickeln wir unseren European Retail Marketing Hub konsequent weiter", sagt Florian Reinartz, CEO von Bonial. "Damit stärken wir nicht nur unsere Marktpräsenz in Europa, sondern bündeln zusätzliche Reichweite und Expertise unter dem Dach der Bonial Group", ergänzt Karsten Lehmann, CEO von Bonial.Eine europäische Gruppe mit starken lokalen Wurzeln"Unser Ziel ist es, den Alltag der Menschen zu erleichtern, indem wir sie beim Einkaufen mit relevanten Inhalten von Händlern und Marken unterstützen. Der Zusammenschluss mit der Bonial Group ist der richtige nächste Schritt auf diesem Weg. Gemeinsam können wir Händlern dabei helfen, noch mehr digitale Reichweite für ihre Prospekte und Angebote zu erzielen und Verbraucherinnen und Verbraucher genau dort zu erreichen, wo Kaufentscheidungen getroffen werden - auf unseren Plattformen und darüber hinaus", so Morten Bo, Co-Founder und CEO von Tjek.Über BonialBonial gehört zur Axel Springer SE, einem transatlantischen Medienunternehmen in Familienbesitz mit Standorten u. a. in Berlin und New York. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Retail-Marketing- und Drive-to-Store-Partner sowie Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. Seit 18 Jahren verbindet Bonial Verbraucherinnen und Verbraucher mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als führender Anbieter für digitale Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler. In Deutschland (kaufDA und MeinProspekt) und Frankreich erreicht Bonial monatlich 14 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Hinzu kommen monatlich 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf den Shopping-Plattformen von Tjek in den nordischen Märkten.Pressekontakt:Kira HollmannPR & Communications ManagerBonial International GmbHHussitenstraße 32-33,13355 Berlinkira.hollmann@bonial.com+49 170 3245 707Original-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130394/6369098