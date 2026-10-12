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Die Belegschaft von CLAAS in Paderborn feiert das 70-jährige Standortjubiläum und begrüßt die Investitionsentscheidung von 70 Millionen Euro



12.10.2026 / 11:15 CET/CEST

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Gute Nachrichten zum 70. Standortjubiläum Die Belegschaft von CLAAS in Paderborn feiert das 70-jährige Standortjubiläum und begrüßt die Investitionsentscheidung von 70 Millionen Euro Paderborn / Harsewinkel, 12. Oktober 2026- CLAAS wird den Standort Paderborn nochmals erweitern und in den kommenden Jahren mehr als 70Mio. € in den Ausbau der Produktionskapazitäten für effiziente Antriebstechnik investieren. Getrieben wird die Investition durch die wachsende Nachfrage nach bodenschonenden Raupenlaufwerken und immer leistungsfähigeren Getrieben in der Landtechnik. Dadurch werden nicht nur industrielle Arbeitsplätze gesichert, sondern mehr als100 zusätzliche und zukunftsfähige geschaffen. Jan-Hendrik Mohr, CEO der CLAAS Gruppe: "Unser Familienunternehmen wird mehr als 70Mio. € in die Erweiterung des CLAAS Standorts Paderborn investieren. Die Entscheidung unterstreicht die zentrale Rolle des Werks in unserem weltweiten Produktionsnetzwerk. Ausschlaggebend waren insbesondere die hohe Technologiekompetenz sowie das außergewöhnliche Engagement unserer Mitarbeiter vor Ort. Investitionen in Deutschland setzen ein überzeugendes Gesamtkonzept voraus, das sind vor allem wettbewerbsfähige Strukturen und die Bereitschaft aller Beteiligten, gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Mit unserem gemeinsamen Zukunftskonzept sichern wir nicht nur hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Region, sondern schaffen zugleich mehr als 100 neue Arbeitsplätze in der Landtechnik." Investition in Robotik, Automatisierung und zusätzliche Flächen Ziel der Investition ist es, die Produktionsinfrastruktur des Standorts Paderborn zu modernisieren und neue Produktionskapazitäten zu schaffen. Das Produktionswerk in Paderborn soll - auch durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) - neue Maßstäbe in Automatisierung, Digitalisierung, Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit setzen. Die Kompetenz und Loyalität der Belegschaft und die gute Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern wurde von der Geschäftsführung bei den Ansprachen an die Gäste besonders hervorgehoben. Mit dem Erwerb von großen Nachbargrundstücken von Heidelberg Materials konnte sich CLAAS die für die Erweiterung benötigte, zusätzliche Fläche sichern, um die Produktionsabläufe sowie Logistik am Standort Halberstädter Straße zu optimieren. Jan Uhtenwoldt, Geschäftsführer CLAAS Industrietechnik (CIT): "Heute ist ein guter Tag für Paderborn. Wir feiern unser 70. Standortjubiläum und blicken zugleich zuversichtlich nach vorn: Gemeinsam haben wir ein umfassendes industrielles Zukunftskonzept entwickelt. Der Wille, für diese Investition in Paderborn die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, war bemerkenswert groß. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier in Paderborn die fachlich qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden haben und finden, die wir für die Fertigung der immer anspruchsvolleren und komplexen Landmaschinenkomponenten dringend benötigen. Unser besonderer Dank gilt im Besonderen den Sozialpartnern, die diesen Weg mit uns gemeinsam gegangen sind." CLAAS hat seinen Standort in Paderborn über 70 Jahre hinweg zu einem Forschungs-/ Entwicklungs- und Produktionsstandort für High-Tech Antriebstechnik und Hydraulik kontinuierlich ausgebaut. Die Komponenten aus Paderborn wie CMATIC Traktorgetriebe, TERRA TRAC Raupenlaufwerke, Spezialhydraulikventile tragen wesentlich zur Premiumposition von CLAAS Landmaschinen bei und werden auch an Maschinenbauer außerhalb der CLAAS Gruppe vertrieben. Weitere Investitionen stärken das CLAAS Produktionsnetzwerk in Europa CLAAS wird seine Produktionskapazitäten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Ungarn ausbauen und modernisieren. In Le Mans (Frankreich) wird aktuell eine neue multifunktionale Produktionshalle gebaut und in Törökszentmiklós (Ungarn) wird ein neues Endausrüstungs- und Versandzentrum entstehen.

Foto-Download: https://dam.claas.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=3ypiUvCQ4FMQ 1182981: Von links: Paderborns Bürgermeister Stefan-Oliver Strate, Jan Uhtenwoldt (Geschäftsführer CLAAS Industrietechnik (CIT), CLAAS CEO Jan Hendrik Mohr, Landrat Kreis Paderborn Christoph Rüther. 1182980: Von links: Paderborns Bürgermeister Stefan-Oliver Strate, Jan Uhtenwoldt (Geschäftsführer CLAAS Industrietechnik (CIT), Felix Wagner (IG Metall), Ulrich Kleinemas (Betriebsrat), Landrat Kreis Paderborn Christoph Rüther, CLAAS CEO Jan-Hendrik Mohr. 1182982: CLAAS CEO Jan-Hendrik Mohr 1182983: Montage eines TERRA TRAC Raupenlaufwerks bei der CLAAS Industrietechnik in Paderborn 1138834, 1033257: TERRA TRAC Raupenlaufwerke kommen an CLAAS Mähdreschern, Traktoren und Feldhäckslern zum Einsatz. Historie CLAAS in Paderborn Das CLAAS Standort in Paderborn entstand 1955 als Zulieferwerk für die Mähdrescherproduktion und nahm 1956 den Betrieb auf. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich der Standort zu einem spezialisierten Getriebewerk und legte unter anderem mit der Weiterentwicklung von Hydraulikkomponenten, Traktorengetrieben und den TERRA TRAC Raupenlaufwerken wichtige technische Meilensteine. 1996 wurde der Standort als CLAAS Industrietechnik GmbH (CIT) rechtlich verselbstständigt und etablierte sich erfolgreich als Systemlieferant für Antriebs- und Hydrauliktechnik. Durch kontinuierliche Modernisierungen - darunter der Aufbau eigener Entwicklungs- und Erprobungszentren - wuchs das Werk zu einem der bedeutendsten Industriebetriebe und Arbeitgeber der Region heran. Mit rund 600 Mitarbeitenden beliefert der Paderborner Standort heute sowohl die CLAAS Gruppe als auch externe Kunden mit hochspezialisierten Komponenten für Land- und Baumaschinen. Über CLAAS Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS darüber hinaus in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern. Mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen ist CLAAS weltweit erfolgreich vertreten. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt über 11.500 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 4,9 Mrd. Euro.



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