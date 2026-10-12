Die Investmentbranche hatte es in Deutschland auf politischer Ebene lange schwer - gilt der gemeine Deutsche doch als risikoscheu und Aktien als böse Zockerei. Wie stellt sich der Branchenprimus BlackRock auf diese neue Produktwelt ein? Interview mit David Wenicker, Leiter Wealth für Deutschland bei BlackrockHerr Wenicker, die Reform der privaten Altersvorsorge nimmt nun erstmals in Deutschland die reine Anlage am Kapitalmarkt mit staatlicher Förderung in den Fokus. Wie steht BlackRock zu der Reform? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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