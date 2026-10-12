Die Vienna-Life ernennt Tobias Müller und Dr. Boris Reichenauer zu neuen Head of Broker Distribution für die Regionen Nord und Süd-Ost in Deutschland. Damit will die Tochtergesellschaft der Vienna Insurance Group ihre Maklerpartner noch intensiver im täglichen Geschäft begleiten. Die Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group will ihre Beratungskompetenz und die Betreuung ihrer Maklerpartner ausbauen. Daher verstärken ab sofort zwei erfahrene Branchenexperten das Unternehmen: Tobias ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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