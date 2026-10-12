Wolfsburgs Autobauer liefert im dritten Quartal weltweit 14,3 Prozent weniger Fahrzeuge aus, besonders hart trifft es das China-Geschäft. Auch Audi verbucht kräftige Rückgänge, während US-Zölle zusätzlich belasten. Nur die Lkw-Tochter Traton wächst - und die Vorzugsaktie notiert trotzdem leicht im Plus.Mehr als ein Drittel seines Absatzes in der Volksrepublik ist Volkswagen binnen eines Jahres abhandengekommen. Von Juli bis September lieferte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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