Berlin (ots) -Neun Duelle, 18 Kämpferinnen und Kämpfer: Das große Promi-Boxen exklusiv mit BILDplus auf BILD.de und in der BILD-Smart-TV-AppAm Samstag, 17. Oktober 2026, geht "Fame Fighting" in die vierte Runde. In der ausverkauften Grugahalle Essen treffen Stars aus Reality-TV, Social Media und Entertainment vor über 6.000 Zuschauern in neun Boxkämpfen aufeinander. BILDplus-Abonnenten sehen den Kampfabend ab 18.30 Uhr live mit dem zusätzlichen FIGHT-PASS für 5 Euro auf BILD.de und in den BILD-Apps, mit der Smart-TV-App auch auf dem Fernseher. Schon ab 16.00 Uhr berichtet BILD live vom Roten Teppich. Den FIGHT-PASS gibt es hier (https://checkout-v2.prod.ps.bild.de/?offerId=O_R91UUFNVSZAOJGM5AN&successUrl=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2F&context=livestream&pageId=69da5a8163f4b33e84862750).18 Kämpferinnen und Kämpfer, die im Ring nicht nur sportliche, sondern auch persönliche Rechnungen begleichen wollen. Schon gestern eskalierte der Fame-Fighting-Zoff: Tommy Pedroni und sein Gegner Lorik Bunjaku teilten auf der großen Pressekonferenz in Essen ordentlich gegeneinander aus.Im Mittelpunkt des fauststarken Abends steht außerdem das Duell zwischen Luigi "Gigi" Birofio und Laurenz Pesch. Früher befreundet, führen sie heute eine der bekanntesten Fehden der Reality-Szene. Auslöser war "Ex on the Beach": Dort erfuhr Laurenz vor laufender Kamera, dass seine damalige Freundin Brenda Brinkmann ihn mit Gigi betrogen hatte.Auch bei den Frauen steckt ordentlich Zündstoff in der Fightcard. Brenda Brinkmann steigt selbst in den Ring: Sie trifft auf Gabriela Alves, mit der sie eine Vorgeschichte aus "Ex on the Beach" verbindet. Außerdem boxen Hati Suarez und Nelly Noire, die seit "Are You The One? - Reality Stars in Love" und "Good Luck Guys" einen heftigen Beef auf Social Media führen.Die Fightcard (https://www.bild.de/unterhaltung/stars-und-leute/fame-fighting-4-alle-9-mega-kaempfe-vom-promikloppe-gipfel-enthuellt-6ab385aaa15a9fecb668c76b) im Überblick:- Luigi "Gigi" Birofio vs. Laurenz Pesch (Highlight-Kampf)- Brenda Brinkmann vs. Gabriela Alves- Tommy Pedroni vs. Lorik Bunjaku- Aleks Petrovic vs. Yasin Cilingir- Eric Sindermann vs. Diogo Sangre- Oliver Ginkel vs. Allen Bauer- Hati Suarez vs. Nelly Noire- Fabio Knez vs. Max Bornmann- Ediz Tasci vs. Bobby ChambersBei "Fame Fighting" bereiten sich Reality- und Social-Media-Stars monatelang auf echte Boxkämpfe vor. Packender Sport, Star-Power und persönliche Geschichten sorgen für einen Kampfabend mit ordentlich Zündstoff.Pressekontakt:Cecilie von HeintzeSenior Manager Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 5561 7084cecilie.von-heintze@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6369137